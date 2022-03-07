Rusya - Ukrayna müzakereleri 17: 00'de başlayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya - Ukrayna müzakereleri 17: 00'de başlayacak

07.03.2022 15:51
Rusya - Ukrayna müzakereleri 17: 00'de başlayacak

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında sürdürülen müzakerelerin 3'üncü turunun 17.00'de başlayacağı açıklandı.

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında sürdürülen müzakerelerin 3'üncü turunun 17.00'de başlayacağı açıklandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından heyetler arasındaki müzakere görüşmeleri devam ediyor. Tarafların barış ve ateşkes amacıyla başlattığı toplantıların 3. turu yine Belarus'ta gerçekleşecek. Sabah saatlerinde 15.00'de başlayacağı duyurulan müzakerelerin saati 17.00 olarak açıklandı. Belarus basınında yer alan bilgilerde, tarafların müzakereye başlamak için hazır bulunduğu belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından ilk müzakere 28 Şubat'ta, 2. müzakere ise 3 Mart'ta gerçekleşmişti. İlk turda taraflar herhangi bir karar alamazken, 2. turda bazı kentlerde insani koridor açılması yönünde belli aralıklarla ateşkes kararları alınmıştı.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

YORUMLAR
500
Savaşın 12. günü: Saldırı ve direniş iç içe! 3. tur görüşmeleri bugün yapılacak, müzakereden barış çıkacak mı? Savaşın 12. günü: Saldırı ve direniş iç içe! 3. tur görüşmeleri bugün yapılacak, müzakereden barış çıkacak mı? Ukrayna-Rusya arasında 15.00'te yapılması beklenen müzakere görüşmelerinin saati 17.00 olarak açıklandı. Ukrayna-Rusya arasında 15.00'te yapılması beklenen müzakere görüşmelerinin saati 17.00 olarak açıklandı.

Müzakere, Ateşkes, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya - Ukrayna müzakereleri 17: 00'de başlayacak - Son Dakika


Son Dakika
15:54 Üç Kuruş yeni bölümünde neler olacak? Baybars kimi kurban edecek?
15:49 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bu akşam neler olacak? Bozan, kendi devletini mi kuruyor?
15:49 Eski AK Partili belediye başkanı korumasını vurdu!
15:49 Fatih Terim mi? Torrent mi? Burak Elmas'tan gündem olacak kıyaslama!
15:47 Danıştay, hukuka aykırı buldu, Kanal İstanbul kapsamındaki ihale iptal edildi!
15:35 Evinin duvarında bulduğu tozlu sandıkta "Açmayın" notu yazmasına rağmen sandığı açtı
15:28 Kadın muhtarlarla buluşan İmamoğlu manşeti verdi: Kadınlar İBB Başkanı'na diz çöktürttü
15:27 Fenerbahçe derbisinde kalp krizi geçirmişti, son yolculuğuna uğurlandı!
15:23 Son dakika: Bakan Nebati'den stokçuluk yapanlara sert uyarı: Bunun altında kalırsınız
15:18 Kremlin, savaşı durdurmak için öne sürdüğü 4 koşulu açıkladı: İşte o 4 madde!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 16:08:21. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya - Ukrayna müzakereleri 17: 00'de başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement