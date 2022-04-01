Rusya-Ukrayna müzakereleri çevrim içi devam ediyor - Son Dakika
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Rusya-Ukrayna müzakereleri çevrim içi devam ediyor

01.04.2022 14:06
Rusya-Ukrayna müzakereleri çevrim içi devam ediyor

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya ile müzakerelerin çevrim içi devam ettiğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya ile müzakerelerin çevrim içi devam ettiğini duyurdu.

Ukrayna müzakere heyeti üyesi Podolyak, Ukrayna-Rusya müzakerelerinin alt çalışma gruplarının da katılımıyla çevrim içi sürdüğünü kaydetti.

Rus heyetinin başkanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy de Telegram kanalından müzakerelere ilişkin fotoğraf paylaştı.

Medinskiy, Rusya'nın Kırım ve Donbas'la ilgili tutumunun değişmediğini belirtti.

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Müzakere, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya-Ukrayna müzakereleri çevrim içi devam ediyor - Son Dakika


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