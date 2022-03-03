Rusya-Ukrayna müzakerelerinin 15.00'te başlaması bekleniyor - Son Dakika
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Rusya-Ukrayna müzakerelerinin 15.00'te başlaması bekleniyor

03.03.2022 13:58

- Rusya-Ukrayna müzakerelerinin 15.00'te başlaması bekleniyor Ukrayna ile müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinsky, "Müzakereler Ukrayna tarafıyla planlandığı yerde, Belarus'un Brest bölgesinde gerçekleştirilecek, temas halindeyiz.

- Rusya- Ukrayna müzakerelerinin 15.00'te başlaması bekleniyor

MOSKOVA - Ukrayna ile müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinsky, "Müzakereler Ukrayna tarafıyla planlandığı yerde, Belarus'un Brest bölgesinde gerçekleştirilecek, temas halindeyiz. Sanırım görüşmeler saat 15.00'te başlayacak" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 8. gününde devam ederken, gözler ateşkes sağlanmasına yönelik bugün ikincisi yapılacak Rusya-Ukrayna müzakere görüşmelerine çevrildi. Rus heyeti başkanı, Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinsky, Ukrayna heyeti ile bugün Brest'te gerçekleştirilecek ikinci tur müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Medinsky, "Müzakereler Ukrayna tarafıyla planlandığı yerde, Belarus'un Brest bölgesinde gerçekleştirilecek, temas halindeyiz. Rus heyeti bekliyor. Sanırım görüşmeler saat 15.00'te başlayacak" dedi.

Rusya-Ukrayna müzakerelerinin 15.00'te başlaması bekleniyor
Rusya-Ukrayna müzakerelerinin 15.00'te başlaması bekleniyor
Rusya-Ukrayna müzakerelerinin 15.00'te başlaması bekleniyor

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Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna, Rusya, Rus, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya-Ukrayna müzakerelerinin 15.00'te başlaması bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna müzakerelerinin 15.00'te başlaması bekleniyor - Son Dakika
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