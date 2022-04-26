Rusya: Ukrayna'nın 141 uçak, 110 helikopter ve 2 bin 576 tank ve zırhlısını vurduk - Son Dakika
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Rusya: Ukrayna'nın 141 uçak, 110 helikopter ve 2 bin 576 tank ve zırhlısını vurduk

26.04.2022 11:49
Rusya: Ukrayna'nın 141 uçak, 110 helikopter ve 2 bin 576 tank ve zırhlısını vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 141 uçak, 110 helikopter ve 2 bin 576 tank ve zırhlı aracı vurduklarını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 141 uçak, 110 helikopter ve 2 bin 576 tank ve zırhlı aracı vurduklarını bildirdi.

Konaşenkov, Ukrayna'daki savaşta Rus askeri birliklerinin eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gece boyunca havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna'ya ait dört askeri unsuru vurduklarını kaydeden Konaşenkov, Harkiv bölgesindeki bu hedeflerin içerisinde askeri teknik araçlar ve birliklerin toplandığı iki alan ve iki cephanelik olduğunu ifade etti.

Rus hava muharebe taktik birliklerinin 87 Ukrayna askeri unsurunu da imha ettiğini bildiren Konaşenkov, bunların arasında 500 civarında Ukrayna askeri güç mensubunun bulunduğunu söyledi.

Füze ve topçu birliklerinin 1299 hedefe ateş açtığını aktaran Konaşenkov, bu saldırılarda Ukrayna'ya ait 2 adet S-300 hava savunma füze sistemi ile bir adet Toçka-U taktik füzesi sistemini de vurduklarını dile getirdi.

Rus hava savunma sisteminin farklı yerleşim birimlerinde 13 insansız hava aracını yok ettiğini kaydeden Konaşenkov, Buk-M1 füze sistemiyle Zaporijya bölgesindeki Tokmak yerleşim biriminde ve Harkiv bölgesindeki Svatovo yerleşim biriminde Ukrayna'ya ait 2 Toçka-U taktik füzesini havada vurduklarını vurguladı.

Konaşenkov, "Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar, 141 uçak, 110 helikopter, 583 insansız hava aracı, 269 hava savunma füze sistemi, 2 bin 576 tank ve zırhlı araç, 287 çok namlulu roketatar, 1111 obüs ve havan topu, 2 bin 392 özel askeri araç yok edildi." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya: Ukrayna'nın 141 uçak, 110 helikopter ve 2 bin 576 tank ve zırhlısını vurduk - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya: Ukrayna'nın 141 uçak, 110 helikopter ve 2 bin 576 tank ve zırhlısını vurduk - Son Dakika
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