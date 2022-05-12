Rusya: Ukrayna'nın 164 uçak, 125 helikopter ve 3 bin 13 tank ve zırhlısını yok ettik - Son Dakika

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'ya ait bugüne kadar 164 uçak, 125 helikopter ve 3 bin 13 tank ve zırhlı aracı imha ettiğini bildirdi.

Konaşenkov yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

Ukrayna'daki taarruzların devam ettiğini belirten Konaşenkov, havadan yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna ordusuna ait 4 komuta merkezi, askeri birlikler ve teknik araçların bulunduğu 34 bölge, Çernigiv bölgesinde Novgorod-Severskiy yakınlarında 2 mühimmat deposunun vurulduğunu ifade etti.

Konaşenkov, saldırılar sonucunda 320'den fazla milliyetçi silahlı gücün ve 72 askeri teknik aracın imha edildiğini aktardı.

Rus hava operasyonel taktik birliklerinin, Ukrayna askerlerinin ve teknik araçların bulunduğu 120 alanı vurduğunu belirten Konaşenkov, bunların dışında Odessa'da S-300 hava savunma füze sistemi telsiz istasyonunu ve Harkiv bölgesinde Krasnopavlovki'de füze ve top cephaneliğinin vurulduğunu kaydetti.

Füze ve topçu birliklerinin 405 noktayı ateş altına aldığını söyleyen Konaşenkov, Harkiv bölgesindeki Korotıç yakınlarında S-300 hava savunma füze sistemi, Razdolye ve Donetsk bölgesindeki Slavyansk'ta 3 adet Smerç çok namlulu roketatar ile 2 mühimmat deposunun imha edildiğini bildirdi.

Rus hava savunma sistemlerinin bir gün içinde Harkiv, Donetsk, Luhansk, Çernigiv ve Dnipro bölgelerinde 13 Ukrayna insansız hava aracını yok ettiğini söyleyen Konaşenkov, Yılan adası civarında da bir insansız hava aracının vurulduğunu ifade etti.

Havada 14 Smerç çok namlulu roketatar mermisinin vurulduğunu kaydeden Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 164 uçak, 125 helikopter, 821 insansız hava aracı, 303 hava savunma füze sistemi, 364 çok namlulu roketatar, 3 bin 13 tank ve zırhlı araç, 1471 obüs ve havan topu, 2 bin 824 özel askeri araç imha edildi." diye konuştu.