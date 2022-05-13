Rusya: Ukrayna'nın 165 uçak, 125 helikopter, 3 bin 32 tank ve zırhlısını imha ettik - Son Dakika
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Rusya: Ukrayna'nın 165 uçak, 125 helikopter, 3 bin 32 tank ve zırhlısını imha ettik

13.05.2022 12:54
Rusya: Ukrayna'nın 165 uçak, 125 helikopter, 3 bin 32 tank ve zırhlısını imha ettik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna'ya ait 165 uçak, 125 helikopter, 3 bin 32 tank ve zırhlı aracın, Rus ordusu tarafından yok edildiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna'ya ait 165 uçak, 125 helikopter, 3 bin 32 tank ve zırhlı aracın, Rus ordu su tarafından yok edildiğini bildirdi.

Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşta Rus askeri birliklerin eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

Ukrayna'da Rus ordusunun taarruzlarını sürdürdüğünü kaydeden Konaşenkov, havadan ve denizden atılan yüksek hassasiyetli füzelerle Poltava bölgesindeki Kremençug şehrinde Ukrayna askeri teknik araçlarına akaryakıt sağlayan benzin ve dizel tanklar ile büyük bir petrol rafinerisinin yok edildiğini bildirdi.

Rus hava muharebe taktik birliklerinin Ukrayna askeri birliklerinin ve teknik araçların toplandığı 153 alan, Harkiv civarında ABD yapımı hava savunma uyarı telsiz istasyonu ile 2 Grad çok namlulu roketatarı vurduğunu aktaran Konaşenkov, füze ve topçu birliklerinin 15 komuta merkezi, askerlerin ve teknik araçların toplandığı 520 alan ile Harkiv bölgesinde roket silah deposunu yok ettiğini kaydetti.

Rus hava savunma birliklerinin Harkiv bölgesinde Lozova yerleşim birimi yakınlarında Ukrayna hava kuvvetlerine ait 1 adet Su-27 savaş uçağını vurduğunu söyleyen Koneşankov, farklı bölgelerde toplam 15 Ukrayna insansız hava aracının da yok edildiğini belirtti. Konaşenkov, ayrıca Harkiv bölgesinde 2 Smerç çok namlulu roketatarın da imha edildiğini ifade etti.

Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 165 uçak, 125 helikopter, 842 insansız hava aracı, 304 hava savunma füze sistemi, 3 bin 32 tank ve zırhlı araç, 368 çok namlulu roketatar, 1491 obüs ve havan topu, 2 bin 869 özel askeri araç yok edildi." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya: Ukrayna'nın 165 uçak, 125 helikopter, 3 bin 32 tank ve zırhlısını imha ettik - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya: Ukrayna'nın 165 uçak, 125 helikopter, 3 bin 32 tank ve zırhlısını imha ettik - Son Dakika
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