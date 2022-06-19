Son dakika gündem: Rusya, Ukrayna'nın askeri altyapısını hedef almaya devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: Rusya, Ukrayna'nın askeri altyapısını hedef almaya devam ediyor

19.06.2022 21:13

Son dakika haberler... Rusya'nın Karadeniz'de konuşlu olan filosundan fırlatılan 4 adet Kalibr tipi seyir füzesi ile Ukrayna'nın askeri altyapısı hedef alındı.

Rusya'nın Karadeniz'de konuşlu olan filosundan fırlatılan 4 adet Kalibr tipi seyir füzesi ile Ukrayna'nın askeri altyapısı hedef alındı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırıları devam ediyor. Karadeniz'de konuşlu olan Rus donanmasına bağlı fırkateynden Ukrayna topraklarına 4 adet Kalibr tipi seyir füzesi fırlatıldı. Füzeler ile Ukrayna'nın askeri altyapısının hedef alındığı ifade edildi. Rusya Savunma Bakanlığı, füze saldırısına ait görüntüleri paylaşırken, füzelerin hangi şehirleri ya da noktaları vurduğuna dair açıklama yapılmadı.

(İHA)

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | 'Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle buğday krizi' endişesi yaşanıyor Son dakika haberleri | 'Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle buğday krizi' endişesi yaşanıyor Son dakika haberleri... Hindistan'daki askeri reform planı protestoları devam ediyor Son dakika haberleri... Hindistan'daki askeri reform planı protestoları devam ediyor
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika gündem: Rusya, Ukrayna'nın askeri altyapısını hedef almaya devam ediyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:31 Nuri Şahin'in parlattığı Haji Wrigt'a Acun Ilıcalı kancası! Hull City satın almak için teklifte bulunacak
21:25 İstanbul'da ahşap köşk alev alev yandı! Yangın diğer yakadan görüldü
20:32 Ivana Sert eski eşinden 4 milyon 500 bin TL nafaka alacak
20:04 Traktörle ot toplamak isteyen genç kız şarampole yuvarlanarak yaşamını yitirdi
19:56 Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı
19:56 Paredes'ten itiraf: Messi, Barça'dayken beni öldürmek istedi!
19:17 Karamollaoğlu'ndan "CHP ile, 6'lı masa ile ne işiniz var?" eleştirilerine zehir zemberek yanıt: Hadi oradan sahtekar!
19:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü! Bölgesel meseleler ve iş birliği konuları masaya yatırıldı
18:53 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek gözünü kararttı! Cimbom'da hedef James Rodriguez
18:04 Arsenal ve PSG, menajer Jorge Mendes'i zengin etti! Fabio Vieira ve Vitinha'nın transferiyle 13,5 milyon euro kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 21:36:14. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Rusya, Ukrayna'nın askeri altyapısını hedef almaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement