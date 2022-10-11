Son dakika haber! Rusya: Ukrayna'nın askeri yönetim ve enerji sistemlerine yönelik saldırılara devam ettik - Son Dakika
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Son dakika haber! Rusya: Ukrayna'nın askeri yönetim ve enerji sistemlerine yönelik saldırılara devam ettik

11.10.2022 14:57

Bir son dakika haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın askeri yönetim ve enerji sistemlerinin unsurlarına yönelik havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla saldırılara devam ettiklerini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın askeri yönetim ve enerji sistemlerinin unsurlarına yönelik havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla saldırılara devam ettiklerini söyledi.

Konaşenkov, Rus ordusunun Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

Rusya'nın Ukrayna'daki bazı şehirlere füze saldırıları düzenlemesine değinen Konaşenkov, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, bugün Ukrayna'nın askeri yönetim ve enerji sistemlerinin unsurlarına yönelik havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla büyük çapta saldırıya devam etti. Saldırının hedefine ulaşıldı. Belirlenen tüm unsurlar vuruldu." ifadesini kullandı.

Ukrayna ordusunun Kupyansk, Krasnıy Liman, Zaporijya, Mıkolayiv ve Kriviy Rig yönlerindeki saldırılarının püskürtüldüğünü ifade eden Konaşenkov, buradaki çatışmalarda 300'den fazla Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ve çok sayıda askeri teçhizatın yok edildiğini ileri sürdü.

Konaşenkov, Ukrayna güçlerine ait 2 yakıt deposu ile 5 mühimmat deposunun imha edildiğini belirterek, " Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Predteçine yerleşim biriminin yakınlarında ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar füzeleri ile mühimmat deposu yok edildi." dedi.

Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait "Mi-24" tipi helikopter ile 7 insansız hava aracının düşürüldüğünü aktaran Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 318 uçak, 160 helikopter, 2 bin 195 insansız hava aracı, 379 hava savunma füze sistemi, 5 bin 639 tank ve zırhlı araç, 868 çok namlulu roketatar, 3 bin 465 obüs ve havan topu, 6 bin 483 özel askeri araç yok edildi." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Rusya: Ukrayna'nın askeri yönetim ve enerji sistemlerine yönelik saldırılara devam ettik - Son Dakika

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