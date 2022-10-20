Son dakika haber: Rusya: Ukrayna'nın askeri yönetim ve enerji sistemlerini vurmaya devam ediyoruz - Son Dakika
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Son dakika haber: Rusya: Ukrayna'nın askeri yönetim ve enerji sistemlerini vurmaya devam ediyoruz

20.10.2022 14:46

Son dakika haber: Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın askeri yönetim ve enerji sistemlerini uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla vurmaya devam ettiklerini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın askeri yönetim ve enerji sistemlerini uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla vurmaya devam ettiklerini söyledi.

Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine dair açıklamalarda bulundu.

Konaşenkov, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, son 24 saatte Ukrayna'nın askeri yönetim ve enerji sistemlerinin unsurlarına yönelik havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla saldırılara devam etti. Belirlenen tüm unsurlar vuruldu." dedi.

Ukrayna güçlerinin Krasnıy Liman, Mıkolayiv ve Kriviy Rig yönlerindeki saldırılarının püskürtüldüğünü belirterek, buradaki çatışmalarda 240'tan fazla Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda askeri teçhizatın da yok edildiğini öne sürdü.

"Ukrayna'ya ait 'Mi-8' tipi helikopteri düşürdük"

Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 3 yönetim merkezi, 5 geçici merkez ile 4 mühimmat deposunun imha edildiğini anlatan Konaşenkov, "Mi-8" tipi helikopter ile 18 insansız hava aracının düşürüldüğünü söyledi.

Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 324 uçak, 162 helikopter, 2 bin 296 insansız hava aracı, 383 hava savunma füze sistemi, 5 bin 926 tank ve zırhlı araç, 874 çok namlulu roketatar, 3 bin 511 obüs ve havan topu, 6 bin 665 özel askeri araç yok edildi." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Son dakika haber: Rusya: Ukrayna'nın askeri yönetim ve enerji sistemlerini vurmaya devam ediyoruz - Son Dakika

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