Rusya, Ukrayna'nın bazı kentlerine füzeli saldırılar düzenledi - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'nın bazı kentlerine füzeli saldırılar düzenledi

22.03.2022 04:00

- Rusya, Ukrayna'nın bazı kentlerine füzeli saldırılar düzenledi Rus ordusu tarafından gece saatlerinde Ukrayna'nın Harkov, Rivne ve Makiivka kentlerine füzelerle ve savaş uçakları ile saldırılar düzenlendi.

- Rusya, Ukrayna'nın bazı kentlerine füzeli saldırılar düzenledi

KİEV - Rus ordusu tarafından gece saatlerinde Ukrayna'nın Harkov, Rivne ve Makiivka kentlerine füzelerle ve savaş uçakları ile saldırılar düzenlendi.

Dün gece Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırılar düzenleyen Rusya, bu gece ise Ukrayna'nın Harkov, Rivne ve Makiivka kentlerine hem füzelerle hem de savaş uçakları ile saldırılar düzenlendi. Gecenin ilk saldırı haberi Rivne Bölgesi'nden geldi. Rvine Bölgesel Devlet İdaresi Başkanı Vitaliy Koval sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Silahlarımız 3 füzeye karşı koydu. Fakat 4. füze nedeniyle sivil kayıplar, hasar ve yaralılarla ilgili bilgiler netleştiriliyor" ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın Donbass Bölgesi'ndeki Makiivka kentine de roketlerle saldırılar düzenlendi. Hala süren saldırıların askeri tesislere mi, yoksa sivil alanlara mı yapıldığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ayrıca Donetsk'teki Slovyansk kentine de roketli saldırılar yapıldığı öğrenildi. Rusya'nın en çok saldırı gerçekleştirdiği Harkov'a da bu gece yine hem savaş uçaklarıyla hem de füzelerle saldırılar yapıldı. Harkov'da da saldırılar halen devam ederken, yerel basında bazı yerleşim alanlarına füzelerin isabet ettiği yönünde bilgiler yayınlandı.

Rusya, Ukrayna'nın bazı kentlerine füzeli saldırılar düzenledi
Rusya, Ukrayna'nın bazı kentlerine füzeli saldırılar düzenledi
Rusya, Ukrayna'nın bazı kentlerine füzeli saldırılar düzenledi

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası hasar gören Mariupol kenti görüntülendi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası hasar gören Mariupol kenti görüntülendi Rusya saldırısı altındaki Harkiv kenti Rusya saldırısı altındaki Harkiv kenti Rusya saldırısı altındaki Harkiv kenti Rusya saldırısı altındaki Harkiv kenti

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya, Ukrayna'nın bazı kentlerine füzeli saldırılar düzenledi - Son Dakika


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