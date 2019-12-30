Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılar ile Kiev arasındaki esir değişiminden memnun - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılar ile Kiev arasındaki esir değişiminden memnun

7 saat önce

Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında yapılan esir değişimini memnuniyetle karşıladı.

Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılar ile Kiev arasındaki esir değişiminden memnun, System.String[]

Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında yapılan esir değişimini memnuniyetle karşıladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında dün esir değişimi gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Toplam 200 esirin evlerine döndüğüne dikkat çekilen açıklamada, " Moskova, onlarca kişinin aileleriyle bir araya gelmesini ve yılbaşını akrabalarıyla geçirmesini sağlayan bu önemli insani adımı memnuniyetle karşılıyor." ifadelerine yer verildi.

Rusya'nın Minsk Anlaşması gereği esir değişimi sürecinin 2020'de de devam edeceğini umduğu aktarıldı.

Esir değişimi

Esir değişimi, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında dün yapılmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanlığının sosyal medya hesabından 76 kişinin Ukrayna'nın kontrolündeki topraklarda olduğu paylaşılmıştı.

Rus basınında ayrılıkçı kaynaklara dayandırılarak verilen haberlerde ise Kiev yönetimi tarafından 124 esirin Rusya yanlısı ayrılıkçılara teslim edildiği öne sürülmüştü.

Ukrayna krizine çözüm bulmak amacıyla üç yıl aradan sonra 9 Aralık'ta Fransa'nın başkenti Paris'te Normandiya Dörtlüsü ( Almanya, Fransa, Rusya, Ukrayna) Liderler Zirvesi yapılmıştı.

Zirve sonrasında düzenlenen basın toplantısında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ve Rusya arasında esir ve mahkum değişimi konusunun da ele alındığını kaydederek en geç ay sonuna kadar değişimin gerçekleşmesi üzerinde anlaştıklarını bildirmişti.

Ukrayna'da 2014'te başkent Kiev'de meydan olaylarının ardından ülkenin doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsız yönetim ilan etmişti.

Moskova, Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:40 Kaynak: AA
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