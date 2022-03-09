Rusya, Ukrayna'nın Donbas'a bu ay taarruz planladığını iddia eden belgeyi açıkladı - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'nın Donbas'a bu ay taarruz planladığını iddia eden belgeyi açıkladı

09.03.2022 12:05
Rusya, Ukrayna'nın Donbas'a bu ay taarruz planladığını iddia eden belgeyi açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait, ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas bölgesine yönelik bu ay gizli taarruz emri içerdiği iddia edilen belgeleri açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait, ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas bölgesine yönelik bu ay gizli taarruz emri içerdiği iddia edilen belgeleri açıkladı.

Konaşenkov yaptığı açıklamada, Ukrayna Ulusal Muhafızları Komutanı General Mykola Balan'ın, 22 Ocak 2022 tarihinde gizli bir emir yayınladığını savundu.

Emrin, ilgili birliklere gönderildiğini belirten Konaşenkov, belgedeki imzaların orijinal olduğunu öne sürdü.

Konaşenkov, söz konusu emirde, ilgili askeri birliklerin Donbas'ta ortak kuvvetler operasyonu bölgesinde saldırıya geçmesi için hazırlanması planının yer aldığını kaydetti.

Şubat ayında Ukrayna makamlarının Donbas sorununu güç yoluyla çözme planı olmadığını, diplomatik ve siyasi adımlara bağlılıklarını açıkladığını dile getiren Konaşenkov, "Ancak Ukrayna Ulusal Muhafızları'nın gizli taarruz belgelerinin orijinalleri, bu açıklamaların yanlışlığını açık bir şekilde kanıtlıyor. Şu ana kadar belirsiz olan tek bir soru var: Mart ayı başında Ukrayna güçlerinin Donbas'a saldırı planlanması ve hazırlanmasına ABD yönetimi ve NATO müttefikleri ne kadar derinden dahil oldular?" ifadelerini kullandı.

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Ukrayna, Donbas, Rusya, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya, Ukrayna'nın Donbas'a bu ay taarruz planladığını iddia eden belgeyi açıkladı - Son Dakika


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