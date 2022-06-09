Rusya, Ukrayna'nın Harkiv kentine füze saldırıları düzenledi, 2 kişi öldü

Ukrayna'nın Harkiv şehrine Rus güçlerince düzenlenen iki füze saldırısında 2 kişinin hayatı kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Rus güçlerince, ülkenin doğusundaki Harkiv'e dün gece düzenlenen füze saldırılarında şehrin girişindeki kontrol noktası ve yakındaki sivil altyapılar yıkıldı.
Ukrayna Devlet Acil Servis Ana Müdürlüğünün Kharkiv şubesinden yapılan yazılı açıklamada, gece saat 23.00 sularında düzenlenen füze saldırılarında 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.
Şehrin merkezinde yer alan Novobavarsky ilçesindeki patlamalar sonucu evler, atölyeler, depolar, bir restoran ve okul kütüphanesi yıkıldı.
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