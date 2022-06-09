Rusya, Ukrayna'nın Harkiv kentine füze saldırıları düzenledi, 2 kişi öldü - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'nın Harkiv kentine füze saldırıları düzenledi, 2 kişi öldü

09.06.2022 14:20
Rusya, Ukrayna'nın Harkiv kentine füze saldırıları düzenledi, 2 kişi öldü

Ukrayna'nın Harkiv şehrine Rus güçlerince düzenlenen iki füze saldırısında 2 kişinin hayatı kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ukrayna'nın Harkiv şehrine Rus güçlerince düzenlenen iki füze saldırısında 2 kişinin hayatı kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Rus güçlerince, ülkenin doğusundaki Harkiv'e dün gece düzenlenen füze saldırılarında şehrin girişindeki kontrol noktası ve yakındaki sivil altyapılar yıkıldı.

Ukrayna Devlet Acil Servis Ana Müdürlüğünün Kharkiv şubesinden yapılan yazılı açıklamada, gece saat 23.00 sularında düzenlenen füze saldırılarında 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Şehrin merkezinde yer alan Novobavarsky ilçesindeki patlamalar sonucu evler, atölyeler, depolar, bir restoran ve okul kütüphanesi yıkıldı.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Harkiv, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya, Ukrayna'nın Harkiv kentine füze saldırıları düzenledi, 2 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya, Ukrayna'nın Harkiv kentine füze saldırıları düzenledi, 2 kişi öldü - Son Dakika
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