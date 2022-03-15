Rusya, Ukrayna'nın Herson bölgesinin tamamını kontrol altına aldığını açıkladı - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'nın Herson bölgesinin tamamını kontrol altına aldığını açıkladı

15.03.2022 11:03
Rusya, Ukrayna'nın Herson bölgesinin tamamını kontrol altına aldığını açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Herson bölgesinin tüm topraklarının kontrol altına alındığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Herson bölgesinin tüm topraklarının kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşla ilgili bilgi paylaştı.

Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin, Ukrayna'da ilerlemeye ve yerleşim birimlerini kontrol altına almaya devam ettiğini belirten Konaşenkov, "Herson bölgesinin tüm toprakları, Rusya Silahlı Kuvvetlerince kontrol altına alındı." dedi.

Ukrayna'da imha edilen silahlar konusunda bilgi paylaşan Konaşenkov, "Ukrayna ordusuna ait 156 insansız hava aracı (İHA), 1306 tank ve çeşitli zırhlı araç, 127 çok namlulu roketatar, 471 obüs ve havan topu, 1054 özel askeri araç yok edildi." ifadesini kullandı.

Konaşenkov, Nijnegorsk bölgesinde yabancı paralı savaşçılara ait merkezin de ele geçirildiğini söyledi.

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Moskova, Ukrayna, Herson, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya, Ukrayna'nın Herson bölgesinin tamamını kontrol altına aldığını açıkladı - Son Dakika


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