Rusya, Ukrayna'nın Hmelnitski'yi vurdu - Son Dakika

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- Rusya, Ukrayna'nın Hmelnitski'yi vurdu

KİEV - Rus ordusu, Ukrayna'nın batı bölgesi Hmelnitskiy'de yer alan Shepetivka kentini vurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları aralıksız sürerken, Rus ordusu Ukrayna'da sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor. Rus birlikleri, Ukrayna'nın Hmelnitski bölgesinde yer alan Shepetivka kentinde yine bir akaryakıt deposunu hedef aldı. Saldırının ardından bölgede büyük bir patlama meydana gelirken Hmelnitski Valisi Sergey Gamaliy, kentte meydana gelen patlamaları doğruladı. Gamaliy yaptığı açıklamasında bölge sakinlerine seslenerek, "Sayın Shepetivka sakinleri. Rica ediyorum sakinliğinizi koruyun ve evlerinizde kalın. Olay yerinden fotoğraf ve görüntü paylaşmayın" ifadelerini kullandı.