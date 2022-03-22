Rusya Ukrayna'nın Jitomir bölgesini vurdu - Son Dakika
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Rusya Ukrayna'nın Jitomir bölgesini vurdu

22.03.2022 11:26
Rusya Ukrayna'nın Jitomir bölgesini vurdu

Rusya, Ukrayna'nın Jitomir bölgesindeki yapıları vurdu.

Rusya, Ukrayna'nın Jitomir bölgesindeki yapıları vurdu.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş 27 gündür sürüyor. Rusya Ukrayna'daki askeri noktaların yanı sıra sivil alanları da vurmaya devam ediyor. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rus birliklerin Jitomir bölgesine bağlı Korosten şehrinde sivil yapıları vurduğunu duyurdu. Açıklamada saldırı nedeniyle 10 evin hasar gördüğü, ölü ve yaralı olmadığı belirtildi. Saldırı sonrası çıkan yangının 13 itfaiye eri tarafından söndürüldüğü bildirildi.

(Bekir Keskin/ İHA)

Rusya Ukrayna'nın Jitomir bölgesini vurdu
Rusya Ukrayna'nın Jitomir bölgesini vurdu
Rusya Ukrayna'nın Jitomir bölgesini vurdu
Rusya Ukrayna'nın Jitomir bölgesini vurdu

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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