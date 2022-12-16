Rusya, Ukrayna'nın Kryvyi Rih kentini hedef aldı: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'nın Kryvyi Rih kentini hedef aldı: 2 ölü, 5 yaralı

16.12.2022 12:47
Rusya, Ukrayna'nın Kryvyi Rih kentini hedef aldı: 2 ölü, 5 yaralı

Rusya'nın Ukrayna'nın merkezindeki Kryvyi Rih kentine gerçekleştirdiği füze saldırıları sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Rusya'nın Ukrayna'nın merkezindeki Kryvyi Rih kentine gerçekleştirdiği füze saldırıları sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Rusya, Ukrayna genelinde füze saldırıları başlattı. Ukrayna'nın Dnipropetrovsk Bölge Valisi Valentyn Reznichenko, Rus ordusunun Kryvyi Rih kentini füzeyle vurduğunu, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2'si çocuk 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

"Enerji altyapısına yönelik bombardıman devam ediyor"

Ukrayna Enerji Bakanı Herman Halushchenko ise Rusya'nın bugün gerçekleştirdiği füzeli saldırılarının ardından ülkenin doğusundaki ve güneyindeki enerji tesislerinde hasar meydana geldiğini açıkladı. Telegram hesabından paylaşım yapan Bakan Halushchenko, "Rusya'nın enerji altyapısına yönelik bombardımanı devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Harkov ve Poltava dahil olmak bazı bölgelerde elektrikler kesildi

Rusya'nın Ukrayna genelinde başlattığı saldırılar nedeniyle Harkov ve Poltava şehirleri de dahil olmak üzere Ukrayna'nın bazı bölgelerinde elektrikler kesildi. Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov, kentin elektriksiz kaldığını, ancak Harkov sakinlerinin ısınabileceği ve telefonlarını şarj edebileceği bazı merkezlerin açık olduğunu belirtti.

Kiev'de 3 bölge vuruldu

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko da saatler önce Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Kiev'deki Desniansky, Dniprovsky ve Holosiyivsky bölgelerini vurduğunu açıkladı. Halka sığınaklarda kalma çağrısından bulunan Klitschko, "Metro hizmeti, tüm hatlarda geçici olarak durduruldu. Yeraltı istasyonları sığınak görevi görüyor. Hava saldırısı alarmı devam ediyor. Lütfen sığınaklarda kalın" ifadelerini kullandı. Klitschko, "Enerji altyapısının hasar görmesi nedeniyle başkentin tüm bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor" bilgisini paylaştı.

Öte yandan Rusya, Ekim ayından bu yana Ukrayna'nın enerji ve sivil altyapısına şiddetli saldırılar gerçekleştirirken, ülkede sık sık elektrik ve su kesintileri yaşanıyor. - KİEV

Kaynak: İHA
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Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rusya, Ukrayna'nın Kryvyi Rih kentini hedef aldı: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

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