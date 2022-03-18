Rusya, Ukrayna'nın Luhansk bölgesinin yüzde 90'ını ele geçirdiğini duyurdu - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'nın Luhansk bölgesinin yüzde 90'ını ele geçirdiğini duyurdu

18.03.2022 14:47
Rusya, Ukrayna'nın Luhansk bölgesinin yüzde 90'ını ele geçirdiğini duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki toprakların yüzde 90'ının ele geçirildiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki toprakların yüzde 90'ının ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin, Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini belirtti.

Ukrayna'da bazı yerleşim birimlerinin ele geçirildiğini belirten Konaşenkov, "Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin topraklarının yüzde 90'dan fazlası ele geçirildi." dedi.

Mariupol kentinin kuşatıldığını ifade eden Konaşenkov, bu kentin merkezinde çatışmaların sürdüğünü belirtti.

Ukrayna'da son 24 saatte 81 askeri altyapı tesisi imha edildi

Rus ordusunun, Ukrayna'da son 24 saatte 81 askeri altyapı tesisini imha ettiğini aktaran Konaşenkov, şunları kaydetti:

"Ukrayna'ya ait toplam 183 insansız hava aracı (İHA), 1406 tank ve çeşitli zırhlı araç, 138 uçaksavar füze sistemi, 535 obüs ve havan topu ve 1197 özel askeri araç yok edildi."

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Luhansk, Ukrayna, Moskova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya, Ukrayna'nın Luhansk bölgesinin yüzde 90'ını ele geçirdiğini duyurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya, Ukrayna'nın Luhansk bölgesinin yüzde 90'ını ele geçirdiğini duyurdu - Son Dakika
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