Rusya: Ukrayna'nın Mıkolayiv bölgesinde 39 yönetim merkezi ve 2 mühimmat deposunu vurduk - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya: Ukrayna'nın Mıkolayiv bölgesinde 39 yönetim merkezi ve 2 mühimmat deposunu vurduk

02.07.2022 17:07
Rusya: Ukrayna'nın Mıkolayiv bölgesinde 39 yönetim merkezi ve 2 mühimmat deposunu vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Mıkolayiv bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 39 yönetim merkezi ile 2 mühimmat deposunun vurulduğunu söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Mıkolayiv bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 39 yönetim merkezi ile 2 mühimmat deposunun vurulduğunu söyledi.

Konaşenkov, ülkesinin Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı savaştaki Rus ordusunun eylemleri konusunda başkent Moskova'da açıklamalarda bulundu.

Ukrayna güçlerinin tüm yönlerde kayıplar yaşadığını iddia eden Koneşankov, Rusya Silahlı Güçlerinin Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılarına devam ettiğini belirtti.

Konaşenkov, son 24 saatte Ukrayna ordusunun 10. dağ tugayı askerlerinin yüzde 50'sini kaybettiğini öne sürdü.

Artemivsk yerleşim biriminin bulunduğu bölgede Rusya Havacılık ve Uzay Savunma Kuvvetlerince yüksek hassasiyetli silahla 30. Mekanize Tugayının geçici konuşlandırma merkezine saldırı düzenlendiğini aktaran Konaşenkov, bu saldırıda yaklaşık 120 Ukrayna askeri ile 15 askeri teçhizatın imha edildiğini aktardı.

Konaşenkov, Rus uçakların, Harkiv bölgesinde 10. Dağ Tugayı'na ait askeri teçhizat ile silahın geçici olarak konuşlandırıldığı üssü vurduğunu belirterek, bu saldırıda yaklaşık 30 asker ile 10 askeri teçhizat ve özel aracın yok edildiğini söyledi.

Konaşenkov, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 5 yönetim merkezi, 3 mühimmat deposu, 32 bölgede asker ile askeri teçhizat yüksek hassasiyetli silahla imha edildi. Rus hava muharebe taktik birliklerince de Mıkolayiv bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 39 yönetim merkezi, 2 mühimmat deposu ve 302 bölgede asker ve askeri teçhizat vuruldu." dedi.

Ukrayna güçlerine ait "Mig-29" tipi savaş uçağı ile 19 insansız hava aracının düşürüldüğünü ve 4 çok namlulu roketatarın ele geçirildiği bilgisini paylaşan Konaşenkov, Ukrayna'da bugüne kadar 227 uçak, 134 helikopter, 1430 insansız hava aracının yanı sıra 353 hava savunma füze sistemi, 3 bin 886 tank ve zırhlı araç, 702 çok namlulu roketatar, 3 bin 73 obüs ve havan topu ve 3 bin 954 özel askeri araç imha edildiğini kaydetti.

YORUMLAR
500
Son dakika... Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'da halk yardımlarla yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor Son dakika... Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'da halk yardımlarla yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor Mikolayiv'de patlama sesleri Mikolayiv'de patlama sesleri
Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya: Ukrayna'nın Mıkolayiv bölgesinde 39 yönetim merkezi ve 2 mühimmat deposunu vurduk - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:53 Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine ilişkin çıkışta bulundu: Bir bardak su döktürmediler
16:44 Yoldaki inek cesedi sonrası olay yerine gelen ekipler, bir de erkek cesedi ile karşılaştı
16:41 Survivor All Star'da Nisa'nın birinci olması bazı kesimin tepkisini çekmişti! Acun Ilıcalı SMS sıralamasını yayınladı
16:34 Emre Mor'dan Volkan Demirel açıklaması: Sezon sonunda Fenerbahçe'ye gideceğimi söyledi.
16:11 Emine Ün'ün eski eşi, hakkında çıkan "baldızıyla aşk yaşıyor" iddialarına cevap verdi: İftira
16:01 Beşiktaş, Alex Teixeira ile yollarını ayırdı! Fesih konusunda anlaşma sağlandı
15:58 Türkiye'nin 2022 yılında en zengin 24 ismi belli oldu
15:45 Mısır'da 68 yaşındaki kadın, köpekbalığının saldırısına uğradı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
15:35 Survivor 2022 All Star'ı 2. olarak bitiren Adem, Acun Ilıcalı'yı takipten çıkardı
15:21 Fenerbahçe'den Emre Mor açıklaması geldi: 3 yıllık sözleşme imzalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 17:16:06. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya: Ukrayna'nın Mıkolayiv bölgesinde 39 yönetim merkezi ve 2 mühimmat deposunu vurduk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement