Rusya, Ukrayna'nın Slavutıç kentini işgal etti - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'nın Slavutıç kentini işgal etti

27.03.2022 00:41
Rusya, Ukrayna'nın Slavutıç kentini işgal etti

Ukrayna'nın Slavutıç kenti Belediye Başkanı Yuryi Fomiçev, bugünden itibaren kentin Rusya tarafından işgal edildiğini açıkladı.

Ukrayna'nın Slavutıç kenti Belediye Başkanı Yuryi Fomiçev, bugünden itibaren kentin Rusya tarafından işgal edildiğini açıkladı.

Fomiçev, video mesaj yoluyla yaptığı açıklamada, üç gün önce Rus birlikleri tarafından kenti savaşmadan teslim etme konusunda ültimatom aldıklarını bildirdi. Ancak buna rağmen şehri kararlılıkla savunduklarını kaydeden Fomiçev, "Ama Slavutıç, bugünden itibaren işgal altında." dedi.

Fomiçev, şu anda işgalcilerle şehirden insanları tahliye etmeye ilişkin müzakereler yaptığını sözlerine ekledi.

Slavutıç, çoğunlukla mühendisler ile uzmanların yaşadığı Çernobil Nükleer Santrali'nin uydu kenti olarak biliniyor. ???????

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya, Ukrayna'nın Slavutıç kentini işgal etti - Son Dakika


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