Rusya, Ukrayna'nın Syevyerodonetsk kentinde kiliseyi vurdu - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'nın Syevyerodonetsk kentinde kiliseyi vurdu

17.04.2022 21:55
Rusya, Ukrayna'nın Syevyerodonetsk kentinde kiliseyi vurdu

Rus ordusu, Ukrayna'nın Syevyerodonetsk kentindeki Ortodoks kilisesini vurdu.

Rus ordusu, Ukrayna'nın Syevyerodonetsk kentindeki Ortodoks kilisesini vurdu.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları sürerken, Rus ordusu Ukrayna'nın Syevyerodonetsk kentinde de bir kiliseyi hedef aldı. Saldırının ardından Luhansk Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Serhiy Haidai saldırıyı doğrulayarak, "Rus askerleri, Syevyerodonetsk kentinde kiliseye ateş açtı. Bu, Syevyerodonetsk'taki kiliseye dördüncü saldırıları. Bu kez mermiler çatıya çarptı. Bölgede 10 dini yapı saldırılarda ağır hasar aldı" ifadelerini kullandı.

LUHANKS'TA 2 ÖLÜ, 4 YARALI

Ukrayna'nın doğusundaki Zolote kasabasına da Rus ordusu tarafından bugün gerçekleştirilen bombalı saldırıda, 2 sivil hayatını kaybetmiş, 4 vatandaş ise yaralanmıştı. Saldırının ardından açıklama yapan Luhansk Bölge Valisi Serhiy Gaidai saldırıyı doğrulayarak, "Yüksek binalardan birinin iki katı birden yıkıldı. En az 2 vatandaşımız öldü, 4 kişi de yaralandı" demişti.

(İHA)

Rusya, Ukrayna'nın Syevyerodonetsk kentinde kiliseyi vurdu
Rusya, Ukrayna'nın Syevyerodonetsk kentinde kiliseyi vurdu
Rusya, Ukrayna'nın Syevyerodonetsk kentinde kiliseyi vurdu

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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