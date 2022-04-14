(ARŞİV) Rusya, Ukrayna'nın vurduğunu duyurduğu gemideki yangının kontrol altına alındığını açıkladı - Son Dakika
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(ARŞİV) Rusya, Ukrayna'nın vurduğunu duyurduğu gemideki yangının kontrol altına alındığını açıkladı

14.04.2022 13:32

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'ya ait "Moskova" kruvazör gemisindeki yangının kontrol altına alındığını ve mühimmat patlamalarının durdurulduğunu bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'ya ait "Moskova" kruvazör gemisindeki yangının kontrol altına alındığını ve mühimmat patlamalarının durdurulduğunu bildirdi.

Ukrayna'nın Neptün füzesiyle vurduğunu duyurduğu Rus Karadeniz filosuna ait "Moskova" isimli geminin durumuna ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.

Geminin yüzer durumda olduğu belirtilen açıklamada, "Gemideki yangın kontrol altına alındı. Mühimmat patlamaları durduruldu. Ana roketler hasar görmedi." ifadeleri kullanıldı.

Kruvazörün mürettebatının Rus Karadeniz filosunun bölgedeki diğer gemilerine tahliye edildiği aktarılan açıklamada, geminin limana çekilmesi için çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı ifade edildi.

Ukrayna, Moskova kruvazörünü vurduğunu duyurmuştu

Ukrayna makamları, dün Neptün füzesiyle Karadeniz'de Rusya'ya ait "Moskova" adlı kruvazör gemisini vurduklarını ve gemide yangın çıktığını duyurmuştu. Kruvazörün mürettebatında tahminen 510 kişi olduğu kaydedilmişti.

Ukrayna basını, Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Yılan Adası'ndaki Ukrayna askerlerine saldırı düzenleyen Moskova kruvazörünün, 2014'te Kırım'ın yasa dışı ilhakı sırasında da Ukrayna gemilerinin sahilden ayrılmasını engellediğini bildirmişti.

Rus donanmasının amiral gemilerinden olan "Moskova" güdümlü füze kruvazörü, 1979'da denize indirildi ve 2020'de tadilattan geçirildi.

Moskova kruvazörü, 16 adet 700 kilometrelik menzile sahip gemisavar füzelerinin yanı sıra S-300 hava savunma füze sistemi ile donatılmış bir gemi olarak biliniyor.

Gemi, 2015'te Akdeniz'de Rus donanmasının daimi görev gücünü yönetti ve Suriye'deki Rus Hmeymim askeri hava üssünün korunması görevini gerçekleştirdi.

(ARŞİV) Rusya, Ukrayna'nın vurduğunu duyurduğu gemideki yangının kontrol altına alındığını açıkladı
(ARŞİV) Rusya, Ukrayna'nın vurduğunu duyurduğu gemideki yangının kontrol altına alındığını açıkladı
(ARŞİV) Rusya, Ukrayna'nın vurduğunu duyurduğu gemideki yangının kontrol altına alındığını açıkladı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel (ARŞİV) Rusya, Ukrayna'nın vurduğunu duyurduğu gemideki yangının kontrol altına alındığını açıkladı - Son Dakika


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