Rusya, Ukrayna'nın zehirli maddelerle provokasyon hazırlığı yaptığını iddia etti - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'nın zehirli maddelerle provokasyon hazırlığı yaptığını iddia etti

16.03.2022 21:00
Rusya, Ukrayna'nın zehirli maddelerle provokasyon hazırlığı yaptığını iddia etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Güvenlik Servisinin zehirli maddeleri kullanarak provokasyon hazırlığı yaptığını ileri sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Güvenlik Servisinin zehirli maddeleri kullanarak provokasyon hazırlığı yaptığını ileri sürdü.

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri altyapı tesislerine yönelik saldırılara devam ettiğini belirtti.

Ukrayna'ya ait toplam 180 uçak ve helikopterin yanı sıra 166 insansız hava aracı (İHA), 1367 tank ve çeşitli zırhlı araç, 132 uçaksavar füze sistemi, 502 obüs ve havan topu, ayrıca 1156 özel askeri aracın yok edildiğini aktaran Konaşenkov, Ukrayna tarafının kışkırtıcı eylemlerde bulunmak için hazırlık yaptığını öne sürdü.

Konaşenkov, "Ukrayna Güvenlik Servisinin, Batılı ülkelerin desteğiyle zehirli maddeleri kullanarak sivillere yönelik provokasyon hazırladığını biliyoruz. Provokasyonun amacı, Rusya'yı Ukrayna halkına karşı kimyasal silah kullanmakla suçlamaktır." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da zehirli maddelerin bulunduğu depoları içeren bir harita ele geçirdiklerini belirten Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin kimyasal silah bulundurmadığını ve daha önce kimyasal silah depolarını yok ettiğini savundu.

Konaşenkov, ABD'nin bu konuda uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmediğini ifade etti.

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Kimyasal, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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