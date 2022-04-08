Rusya: Ukrayna önemli ölçüde Toçka-U füzesi cephanesine sahip - Son Dakika
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Rusya: Ukrayna önemli ölçüde Toçka-U füzesi cephanesine sahip

08.04.2022 21:53
Rusya: Ukrayna önemli ölçüde Toçka-U füzesi cephanesine sahip

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, savaşın başlamasından bu yana Ukrayna ordusuna ait 20 Toçka-U füze sisteminden 8'ini yok ettiklerini belirterek, "Ukrayna silahlı kuvvetleri halihazırda önemli ölçüde Toçka-U füzesi cephanesine sahip." dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, savaşın başlamasından bu yana Ukrayna ordusuna ait 20 Toçka-U füze sisteminden 8'ini yok ettiklerini belirterek, "Ukrayna silahlı kuvvetleri halihazırda önemli ölçüde Toçka-U füzesi cephanesine sahip." dedi.

Konaşenkov, Ukrayna'daki Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gün içerisinde havadan yüksek hassasiyetli roketlerle Odessa bölgesindeki Nimirovskoe yerleşim birimi yakınlarında Ukrayna ordusuna ait roket ve top cephanesini yok ettiklerini bildiren Konaşenkov, Kirovograd bölgesinde de Kanatovo askeri hava üssündeki havacılık araçlarının vurulduğunu belirtti.

Rus ordusunun 54 Ukrayna askeri nesnesini imha ettiğini kaydeden Konaşenkov, "Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 126 uçak, 421 insansız hava aracı, 2 bin 24 tank ve zırhlı araç, 225 çok namlulu roketatar, 876 obüs ve havan topu, 1923 özel askeri araç yok edildi." diye konuştu.

-"Ukrayna ordusuna ait 20 Toçka-U füze sisteminden 8'i yok edildi"

Kramatorsk Tren Garı'na yapılan saldırıda kullanılan Toçka-U füzesinin 120 kilometre menzile ve 482 kilogramlık savaş başlığına sahip olduğu bilgisini paylaşan Konaşenkov, savaş başlığının imha yarıçapı ve kuyruk bölümünün gövdesinin karakteristik analizinin, füzenin Ukrayna yönetiminin kontrolünde olan güneybatı tarafındaki bölgeden geldiğini gösterdiğini savundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş öncesinde Ukrayna ordusunun her biri iki fırlatıcıya sahip 20 Toçka-U füze sistemine sahip olduğunu söyleyen Konaşenkov, savaş sırasında 8 sistemin ve cephaneliklerdeki füzelerin yüzde 90'ının imha edildiğini aktardı.

Konaşenkov, "Ukrayna silahlı kuvvetleri halihazırda hala önemli ölçüde Toçka-U füzesi cephanesine sahip." dedi.

-" Mariupol'de önemli sayıda yabancı savaşçı var"

Rus ordusunun ayrılıkçı güçler ile birlikte Mariupol'de ortak operasyon sürdürdüğünü söyleyen Konaşenkov, telsiz konuşmalarından şehirde çoğunluğu Avrupa'dan geldiği anlaşılan önemli sayıda yabancı paralı savaşçı olduğunun anlaşıldığını kaydetti.

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Ukrayna, Rusya, Savaş, Füze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya: Ukrayna önemli ölçüde Toçka-U füzesi cephanesine sahip - Son Dakika


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