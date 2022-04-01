Rusya: "Ukrayna ordusu Belgorod kentindeki petrol deposunu vurdu" - Son Dakika
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Rusya: "Ukrayna ordusu Belgorod kentindeki petrol deposunu vurdu"

01.04.2022 10:52
Rusya: "Ukrayna ordusu Belgorod kentindeki petrol deposunu vurdu"

- Rusya: "Ukrayna ordusu Belgorod kentindeki petrol deposunu vurdu" Rusya'da Belgorod şehrinin valisi Vyacheslav Gladkov, Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin şehirdeki petrol deposuna saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

- Rusya: "Ukrayna ordusu Belgorod kentindeki petrol deposunu vurdu"

BELGOROD - Rusya'da Belgorod şehrinin valisi Vyacheslav Gladkov, Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin şehirdeki petrol deposuna saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşında 37. güne girildi. Rusya'nın Belgorod şehrinin valisi Vyacheslav Gladkov yaptığı açıklamada, Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait 2 askeri helikopterin Rusya'nın Belgorod şehrindeki petrol deposuna saldırı gerçekleştirdiğini ifade etti. Vali Gladkov, çıkan yangında 2 depo çalışanının yaralandığını, ancak hayati tehlikelerinin olmadığını belirterek, "Alçak uçuş yaparak Rusya sahasına giren Ukrayna ordusuna ait 2 helikopter tarafından yakıt deposuna saldırı gerçekleştirildi. Can kaybı yaşanmadı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı en kısa sürede yangını söndürmeye çalışıyor. Vatandaşları tehdit eden bir durum yok" ifadelerini kullandı.

"Çalışanların tahliyesi yapıldı"

Alevlerin yükseldiği yakıt deposunun sahibi Rosneft firmasından yapılan açıklamada ise, "Bölgede çalışanların tahliyesi yapıldı. Rosneft Başkan Yardımcısı olay yerinde. Acil Durumlar Bakanlığı ve kolluk kuvvetleri ile irtibat halindeyiz" denildi.

Rusya: Ukrayna ordusu Belgorod kentindeki petrol deposunu vurdu
Rusya: Ukrayna ordusu Belgorod kentindeki petrol deposunu vurdu
Rusya: Ukrayna ordusu Belgorod kentindeki petrol deposunu vurdu

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Rusya'nın Ukrayna sınırında Rus ordusuna ait mühimmat deposu patladı: 4 yaralı Rusya'nın Ukrayna sınırında Rus ordusuna ait mühimmat deposu patladı: 4 yaralı Rusya'nın Ukrayna sınırında Rus ordusuna ait mühimmat deposu patladı: 4 yaralı Rusya'nın Ukrayna sınırında Rus ordusuna ait mühimmat deposu patladı: 4 yaralı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya: 'Ukrayna ordusu Belgorod kentindeki petrol deposunu vurdu' - Son Dakika


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