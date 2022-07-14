Rusya: Ukrayna ordusu Donetsk'te önemli kayıplara uğruyor - Son Dakika
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Rusya: Ukrayna ordusu Donetsk'te önemli kayıplara uğruyor

14.07.2022 15:06
Rusya: Ukrayna ordusu Donetsk'te önemli kayıplara uğruyor

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun özellikle Donetsk bölgesinde önemli kayıplara uğradığını ileri sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun özellikle Donetsk bölgesinde önemli kayıplara uğradığını ileri sürdü.

Konaşenkov, Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin basına bilgi verdi.

Dün denizden fırlatılan yüksek hassasiyetli 'Kalibr' füzeleriyle Zaporijya'da yüksek voltajlı ekipman fabrikası sahasında hangarlarda saklı çok namlulu roketatarların yok edildiğini bildiren Konaşenkov, Rus uçaklarının yüksek hassasiyetli silahlarla 4 komuta merkezi ile 3 cephaneliği yok ettiğini belirtti.

Rus uçaklarının havada Ukrayna'ya ait Slavyansk'ta bir Su-24, Troitskoye'de bir Mig-29 savaş uçağını vurduğunu kaydeden Konaşenkov, Rus hava savunma sistemlerinin 12 Ukrayna insansız hava aracını imha ettiğini aktardı.

Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 249 uçak, 137 helikopter, 1534 insansız hava aracı, 354 hava savunma füze sistemi, 4 bin 50 tank ve zırhlı araç, 744 çok namlulu roketatar, 3 bin 145 obüs ve havan topu, 4 bin 292 özel askeri araç yok edildi." ifadelerini kullandı.

Ukrayna askeri birliklerinin önemli kayba uğradığını öne süren Konaşenkov, yüksek hassasiyetli füzelerle Mıkolayiv bölgesinde Bereznegovatoye yerleşim birimi yakınlarında, Donetsk bölgesinde Konstantinovka ve Kramatorsk'ta Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 35. Denizci Birlikleri, 54. Mekanize Birlikleri ve 81. Havacı Birlikleri ile 109. Bölgesel birliklerinin geçici olarak konuşlandırıldığı noktaların vurulduğunu ifade etti.

Konaşenkov, bu saldırılar sonucunda Ukrayna birliklerinin 1000'e yakın askerin, 100'den fazla askeri teknik araç ve silahın etkisiz hale getirildiğini dile getirdi.

Donetsk bölgesinde Çasov Yar'da Rus hava kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli silahlarla milliyetçi güçler ve yabancı paralı savaşçılardan oluşan Ukrayna ordusunun 14. Mekanize birliğinin geçici yerleşim noktasının vurduğunu söyleyen Konaşenkov, bu saldırı sonucunda 43 savaşçının öldüğünü, yaklaşık 170'inin de yaralandığını kaydetti.

Zaporijya bölgesinde Malaya Tokmaçka yerleşim birimi civarında yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna ordusunun 97. Taburuna ait 60. Mekanize Birliklerinin geçici yerleşim noktasının vurulduğunu aktaran Konaşenkov, burada da 30 milliyetçi gücün etkisiz hale getirildiğini, 37'sinin yaralandığını ifade etti.

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Kaynak: AA

Zaporijya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

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