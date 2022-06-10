Rusya: Ukrayna ordusuna ait Su-25 ve Mig-29 tipi savaş uçaklarını vurduk - Son Dakika
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Rusya: Ukrayna ordusuna ait Su-25 ve Mig-29 tipi savaş uçaklarını vurduk

10.06.2022 14:57
Rusya: Ukrayna ordusuna ait Su-25 ve Mig-29 tipi savaş uçaklarını vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus hava savunma sistemleriyle Ukrayna ordusuna ait Su-25 ve Mig-29 tipi savaş uçaklarının vurulduğunu söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus hava savunma sistemleriyle Ukrayna ordusuna ait Su-25 ve Mig-29 tipi savaş uçaklarının vurulduğunu söyledi.

Rusya ve Ukrayna arasında 3 aydan fazla devam eden savaştaki Rus ordusunun eylemleri konusunda bilgi veren Konaşenkov, Dnipro'daki askeri havaalanında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait havacılık ekipmanlarının havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle imha edildiğini belirtti.

Konaşenkov, "Harkiv bölgesinde silah ve askeri teçhizatının onarımını yapan üretim tesisleri imha edildi. Ayrıca, havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle 2 yönetim merkezi, asker ve askeri teçhizatın bulunduğu 27 bölge, 5 topçu atış pozisyonu ve 2 çok namlulu roketatar bataryası, 5 mühimmat deposu vuruldu." dedi.

Rus hava muharebe taktik birliklerinin 46 askeri alanına yönelik saldırı düzenlediğini aktaran Konaşenkov, bu saldırılarda "150 Ukraynalı milliyetçi güç, 6 tank, 4 topçu teçhizatı ve 2 Grad çok namlulu roketatarın" yok edildiğini ifade etti.

Konaşenkov, "Rus hava savunma sistemleriyle son 24 saatte Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait Su-25 tipi uçağı Harkiv bölgesinde ve Mig-29 tipi savaş uçağı Dnipro bölgesinde düşürüldü. Ayrıca, 5 insansız hava aracı yok edildi." diye konuştu.

Ukrayna ordusunun 62 yönetim merkezi, 138 topçu atış pozisyonu ile 303 asker ve askeri teçhizatın bulunduğu 303 bölgenin Rus topçu birliklerince vurulduğunu söyleyen Konaşenkov, "Bu saldırılarda 350 Ukraynalı milliyetçi, 7 askeri teçhizat, 2 Grad çok namlulu roketatar, 5 roket ve topçu teçhizatı, 16 özel araç ve 11 mühimmat ve yakıt deposu vuruldu." diye konuştu.

Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 195 uçak, 130 helikopter, 1168 insansız hava aracı ve 336 hava savunma füze sisteminin yanı sıra 3 bin 484 tank ve zırhlı araç, 499 çok namlulu roketatar, 1843 obüs ve havan topu ile 3 bin 528 özel askeri aracın yok edildiği bilgisini paylaşan Konaşenkov, Rus ordusunun ele geçirdiği Svyatogirsk, Yarova, Studenok ve Sosnove yerleşim birimlerinde mayın temizlemesi yaptığını söyledi.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya: Ukrayna ordusuna ait Su-25 ve Mig-29 tipi savaş uçaklarını vurduk - Son Dakika

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