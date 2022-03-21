Rusya, Ukrayna ordusunun amonyak kullanarak provokasyon yaptığını iddia etti - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna ordusunun amonyak kullanarak provokasyon yaptığını iddia etti

21.03.2022 12:31
Rusya, Ukrayna ordusunun amonyak kullanarak provokasyon yaptığını iddia etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Sumi kentinde "planlı provokasyon" gerçekleştirdiğini ve "amonyak" kullanarak kışkırtıcı eylemlerde bulunduğunu ileri sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Sumi kentinde "planlı provokasyon" gerçekleştirdiğini ve "amonyak" kullanarak kışkırtıcı eylemlerde bulunduğunu ileri sürdü.

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna savaşı ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Başkent Kiev bölgesinde bulunan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait yer altındaki bir komuta merkezinin ele geçirildiğini belirten Konaşenkov, buradaki 61 Ukrayna askerinin esir alındığını söyledi.

Konaşenkov, "Rivne bölgesinde bulunan Nova Lyubomirka poligonundaki asker ve yabancı paralı savaşçıların eğitildiği merkez yüksek hassasiyetli füzelerle vuruldu. 80'den fazla asker ve yabancı paralı savaşçı yok edildi." dedi.

Rus ordusunun bu gece Ukrayna'da 44 askeri altyapı tesisini imha ettiğini savunan Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 216 insansız hava aracı ve 180 uçaksavar füze sisteminin yanı sıra, 1506 tank ve zırhlı araç, 152 çok namlulu roketatar, 592 obüs ve havan topu ile 1284 özel askeri aracın yok edildiğini aktardı.

"Sumikhimprom fabrikasında amonyak sızıntısı meydana geldi"

Konaşenkov, Ukrayna ordusunun kışkırtıcı eylemlerde bulunduğunu ileri sürerek, "Sumi kentinde bu gece planlı provokasyon gerçekleştirildi. Sumikhimprom fabrikasında amonyak sızıntısı meydana geldi. Kent sakinleri için hayati tehlike yok." ifadelerini kullandı.

Rus ordusunun, zehirli maddelerin depolandığı veya üretildiği tesislere yönelik saldırı düzenlemediğini savunan Konaşenkov, bu tür tesislerin bulunduğu yerler konusunda bilgi sahibi olduklarını söyledi.

Rusya'dan Kiev yönetimine Mariupol ile ilgili çağrı

Rus ordusunca kuşatılan Mariupol kentinde yoğun çatışmalar devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Kiev kenti yönetimine çağrıda bulunarak, "Milislerinize kendini kurban etmeleri ve Mariupol kurbanı olmaları yönündeki emrinizi iptal edin." dedi.

Mizintsev, burada savaşan Ukrayna askerleri ile yabancı paralı savaşçılara askeri eylemleri durdurma ve insani yardım koridorlarından Ukrayna yönetiminin kontrolündeki bölgelere gitmesi çağrısında bulundu.

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Ukrayna, Rusya, Kiev, Sumi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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