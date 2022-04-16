Rusya, Ukrayna ordusunun savaştaki kaybının 23 bin 367 kişi olduğu açıklaması yaptı - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna ordusunun savaştaki kaybının 23 bin 367 kişi olduğu açıklaması yaptı

16.04.2022 22:21
Rusya, Ukrayna ordusunun savaştaki kaybının 23 bin 367 kişi olduğu açıklaması yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun Rusya ile savaştaki kaybının 23 bin 367 kişi olduğunu belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun Rusya ile savaştaki kaybının 23 bin 367 kişi olduğunu belirtti.

Konaşenkov, yaptığı açıklamada Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

Mariupol şehrinin Ukrayna askeri birlikler, yabancı paralı savaşçılar ve Azov taburundan temizlendiğini söyleyen Konaşenkov, kalan Ukraynalı güçlerin Azovstal Metalürji Tesisleri sahasında kuşatma altında olduğunu ifade etti.

Konaşenkov, bu grupların hayatlarını kurtarmalarının tek şansının silah bırakarak teslim olmaları olduğunu dile getirdi.

Mariupol şehrini 11 Mart'ta kuşattıklarında Ukrayna askeri birlikler, yabancı paralı savaşçılar ve aşırı milliyetçi silahlı güçlerin sayısının 8 bin 100 olduğunu savunan Konaşenkov, Mariupol'ün kurtarılması sırasında 1464 Ukrayna askerinin teslim olduğunu, teslim olanların ifadesine göre Azovstal tesisleri sahasında kalan silahlı güçlerin ise 2 bin 500 civarında kişi olduğunu aktardı.

Konaşenkov, "16 Nisan'da sadece Mariupol'de Ukrayna birliklerinin kaybı 4 binden fazla. Bu yüzden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin son dönemde Batı medyasına açıkladığı, operasyonlar boyunca 2 bin 500 ila 3 bin civarında Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini iddia etmesi yaygın bir yalan. Rusya Savunma Bakanlığı, Zelenskiy'nin Ukrayna halkına söylemekten korktuğu Ukrayna askerleri, ulusal muhafızlar ve yabancı paralı savaşçıların gerçek kayıpları hakkında güvenilir verilere sahip. Bugüne kadarki geri dönüşü olmayan kayıplar 23 bin 367." ifadelerini kullandı.

Sözcü Konaşenkov, Ukrayna'nın kayıpları ile ilgili olarak Ukrayna belgelerindeki ölümlerin meydana geldiği ve ölülerin gömüldüğü yerleri gösteren bilgileri yakında yayımlayacaklarını dile getirdi.

"Batılı ülkelerin verdiği silahları taşıyan kargo uçağı vuruldu"

Bir günde havadan yüksek hassasiyetli füzelerle 15 Ukrayna hedefini vurduklarını bildiren Konaşenkov, Rus hava kuvvetlerinin 67 personel ve Ukrayna askerinin yoğunlaştığı alanı yok ettiğini söyledi. Konaşenkov, füze birliklerinin 317 askeri yeri ateş altına aldığını ifade etti.

Konaşenkov, "Rus hava savunma sistemleri ile Odessa civarında Batılı ülkeler tarafından Ukrayna'ya sağlanan çok sayıda silahı taşıyan Ukrayna askeri kargo uçağı havada vuruldu." dedi.

Lozovaya ve Veselaya yerleşim birimleri üzerinde iki Ukrayna insansız hava aracının da düşürüldüğünü belirten Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 134 uçak, 460 insansız hava aracı, 246 hava savunma füze sistemi, 2 bin 269 tank ve zırhlı araç, 252 çok namlulu roketatar, 987 obüs ve havan topu, 2 bin 158 özel askeri araç yok edildi." şeklinde konuştu.

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Mariupol, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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