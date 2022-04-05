Rusya: Ukrayna Özel Harekatı eğitim merkezini yüksek hassasiyetli silahla vurduk - Son Dakika
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Rusya: Ukrayna Özel Harekatı eğitim merkezini yüksek hassasiyetli silahla vurduk

05.04.2022 12:05
Rusya: Ukrayna Özel Harekatı eğitim merkezini yüksek hassasiyetli silahla vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yüksek hassasiyetli silahlarla yabancı paralı savaşçıların barınması için de kullanılan Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri Eğitim Merkezi ve bazı yakıt depolarını vurduklarını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yüksek hassasiyetli silahlarla yabancı paralı savaşçıların barınması için de kullanılan Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri Eğitim Merkezi ve bazı yakıt depolarını vurduklarını bildirdi.

Konaşenkov, Ukrayna'daki savaşa ilişkin Rus askeri birliklerinin eylemleriyle ilgili görüntülü açıklama yaptı.

Kiev'in kuzeybatısında bulunan Moşçun yerleşim biriminde dün akşam Ukrayna ordusunun psikolojik harekat merkezi askerlerinin, Rus askerlerinin şiddet eylemleriyle sivilleri öldürdüğüne dair sahte çekimler yaptığını ve Batı medyasına dağıttığını savunan Konaşenkov, Ukrayna özel harekat birimleri tarafından benzer faaliyetlerin Sumi, Konotop ve diğer şehirlerde organize edildiğini belirtti.

Yüksek hassasiyetli silahlarla dün akşam Ukrayna'daki hedeflerin vurulduğunu bildiren Konaşenkov, "Denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla Oçakov şehri yakınlarında aynı zamanda yabancı paralı savaşçıları barındırmak için kullanılan Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri Eğitim Merkezi yok edildi." ifadelerini kullandı.

Havadan yüksek hassasiyetli roketler ile Kremenets, Çerkası, Zaporijya ve Novomoskovsk yakınlarında Ukrayna birliklerine ait 4 yakıt deposunun da imha edildiğini kaydeden Konaşenkov, bir gecede Rus ordusunun Ukrayna'da 134 askeri nesneyi yok ettiğini aktardı.

Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 125 uçak, 91 helikopter, 398 insansız hava aracı, 226 hava savunma füze sistemi, 1969 tank ve zırhlı birlikler, 214 çok namlulu roketatar, 852 obüs ve havan topu, 1873 özel askeri araç imha edildi." diye konuştu.

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Özel Harekat, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya: Ukrayna Özel Harekatı eğitim merkezini yüksek hassasiyetli silahla vurduk - Son Dakika


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