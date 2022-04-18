Rusya: Ukrayna Paskalya Bayramı'nda "provokasyonlar" yapacak - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya: Ukrayna Paskalya Bayramı'nda "provokasyonlar" yapacak

18.04.2022 15:44
Rusya: Ukrayna Paskalya Bayramı'nda "provokasyonlar" yapacak

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Batılı ülkelerin desteğiyle bazı bölgelerde Hıristiyan Ortodoksların 24 Nisan'da kutlanan Paskalya Bayramı'nda "provokasyonlar" yapacağını ileri sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Batılı ülkelerin desteğiyle bazı bölgelerde Hıristiyan Ortodoksların 24 Nisan'da kutlanan Paskalya Bayramı'nda "provokasyonlar" yapacağını ileri sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Ukrayna'ya yönelik başlattıkları savaşa dair açıklamalarda bulundu.

Mizintsev, Kiev yönetiminin yeni "provokasyonlar" yapacağını savunarak, "Kiev rejimi, bazı Batılı ülkelerin desteği ile Zaporijya, Mıkolayiv, Odessa ve Harkiv bölgelerinde çok sayıda sivilin ölümüyle ilgili korkunç provokasyonların hazırlıklarını tamamlıyor. Bunun için Paskalya gecesinde (24 Nisan) Ortodoks kiliselerine yönelik saldırı düzenleme amacıyla 70'ten fazla grup oluşturuldu." ifadelerini kullandı.

Bunun, Rusya'yı "Ukraynalı sivilleri öldürmekle suçlamak" için yapılacağını savunan Mizintsev, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ve diğer uluslararası örgütlere, Kiev yönetimini bu tür eylemlerden vazgeçmesi için etkileme çağrısında bulundu.

YORUMLAR
500
Turizmde Paskalya bereketi Turizmde Paskalya bereketi

Paskalya, Ukrayna, Nisan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya: Ukrayna Paskalya Bayramı'nda 'provokasyonlar' yapacak - Son Dakika


Son Dakika
15:52 Ukrayna'nın esir aldığıi Medvedçuk kamera karşısına geçti ve "Beni esir askerlerle takas edin" dedi
15:52 Acun Ilıcalı TFF Başkanlığı için aklındaki isimleri sıraladı! İşte o iki aday
15:46 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunu Kürt oyları belirleyecek
15:42 Tartıştığı ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
15:41 Ekipler, Aksaray - Adana kara yolunu kum fırtınası sebebiyle ulaşıma kapattı
15:40 Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi 6 ay sonra Dünya'ya döndü! Astronotlar, adaptasyon için karantinaya girecek
15:37 İçlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da var! Liderlerin yürüyüşlerini taklit eden komedyen sosyal medyada gündem oldu
15:15 HDP'li Semra Güzel her yerde aranıyordu! Paylaşılan fotoğrafta Norveç'te olduğu ortaya çıktı
15:03 Bu kan grubundakiler dikkat! Hastalıklara daha kolay yakalanabilirsiniz
14:59 Galatasaray'da bir devir bitiyor! Avrupa'dan teklif alan Marcao ve Kerem'le yollar ayrılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 15:58:49. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya: Ukrayna Paskalya Bayramı'nda "provokasyonlar" yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement