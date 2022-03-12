Rusya Ukrayna Savaşı Ankara'da üçüncü kez protesto edildi - Son Dakika
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Rusya Ukrayna Savaşı Ankara'da üçüncü kez protesto edildi

12.03.2022 23:05
Rusya Ukrayna Savaşı Ankara'da üçüncü kez protesto edildi

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş, Ankara'da üçüncü kez protesto edildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş, Ankara'da üçüncü kez protesto edildi. Burada konuşan Ukrayna Derneği Başkanı Yuliia Biletska "Rusya sivillerin hayatlarını hiçe sayarak her yere saldırıyor" dedi.

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği öncülüğünce Ankara Ulus Meydanı'nda bir araya gelen Ukraynalı ve Türk vatandaşlar, Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri müdahaleyi üçüncü kez protesto etti. Ellerindeki pankartlarla savaş ve Putin karşıtı sloganlar atan vatandaşlar savaşın bir an önce bitmesi için çağrıda bulundu. Ayrıca eylemciler protestonun sonunda Bayraktar TB-2 insansız hava araçları için bestelenen "Bayraktar" bestesini hep bir ağızdan söyledi.

"BU YALANLAR ONLARI LAHEY'DEKİ MAHKEMEDEN KURTARAMAYACAKTIR"

Basın açıklamasında konuşan Ukrayna Derneği Başkanı Biletska Antalya yapılan Rusya-Ukrayna görüşmelerine dikkat çekerek, "Geçen gün Mariupol'deki kadın doğum hastanesini bombaladılar. Bu savaş suçunu aklamak, bir kılıf bulmak için önce orada askerlerin olduğunu söylediler, sonra yalanlarını büyütüp biyolojik silah geliştirildiğini söylemeye başladılar. Antalya'da yapılan toplantıda Rus dışişleri bakanı Lavrov'un söylediği tek doğru şey, Mariupol'deki hastaneyi vurduklarını kabul etmesidir. Bunun dışında yaptığı açıklamaların hepsi yalandır ve bu yalanlar onları Lahey'deki mahkemeden kurtaramayacaktır" ifadelerini kullandı.

Protestoya katılan Kırım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tuncer Kalkay ise, "Uluslararası hukuku ayaklar altına alarak Ukrayna'yı işgal eden Rusya, insanlığın bütün değerlerini çiğniyor. Savaş suçu ve soykırımın yanında insanlık suçlarını işlemeye devam ediyor. Yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşan 2 milyon Ukraynalıyı vatanından ayırıyor. Binaları, okulları, hastaneleri sürekli bombalarken savunmasız sivillere, yaşlılara, kadınlara hatta masum çocuklara acımasızca ölüm kusuyor. Zalim, işgalci, Rusya'ya karşı yaşamayı, egemenliği, özgürlüğü önceleyerek vatanını kahramanca savunan Ukrayna'nın şanlı direnişi karşısında saygıyla eğiliyoruz" diye konuştu.

(Doğukan Gürel - İbrahim Çakmak/İHA)

Rusya Ukrayna Savaşı Ankara'da üçüncü kez protesto edildi
Rusya Ukrayna Savaşı Ankara'da üçüncü kez protesto edildi
Rusya Ukrayna Savaşı Ankara'da üçüncü kez protesto edildi
Rusya Ukrayna Savaşı Ankara'da üçüncü kez protesto edildi
Rusya Ukrayna Savaşı Ankara'da üçüncü kez protesto edildi
Rusya Ukrayna Savaşı Ankara'da üçüncü kez protesto edildi

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Kaynak: İHA

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