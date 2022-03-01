Rusya-Ukrayna savaşı, Avrupa'nın Mars gezgininin 2022'de fırlatılmasını engelleyebilir - Son Dakika
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Rusya-Ukrayna savaşı, Avrupa'nın Mars gezgininin 2022'de fırlatılmasını engelleyebilir

01.03.2022 14:09
Rusya-Ukrayna savaşı, Avrupa'nın Mars gezgininin 2022'de fırlatılmasını engelleyebilir

Avrupa Uzay Ajansının (ESA), eylülde Mars'a göndermeyi planladığı uzay aracı Rosalind Franklin'in, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle fırlatılmasının büyük ihtimal erteleneceği bildirildi.

Avrupa Uzay Ajansının (ESA), eylülde Mars'a göndermeyi planladığı uzay aracı Rosalind Franklin'in, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle fırlatılmasının büyük ihtimal erteleneceği bildirildi.

ESA'dan yapılan açıklamada, İngiltere yapımı Rosalind Franklin uzay aracının fırlatılma projesinin, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle risk altında olduğu belirtildi.

Yaptırımlar ve şartların, Rosalind Franklin'in fırlatılmasına dair büyük bir soru işareti oluşturduğu vurgulanarak, "Ukrayna'daki savaşın insani kurbanları ve trajik sonuçları nedeniyle üzüntü içerisindeyiz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ESA'nın sadece uzay programlarıyla ilgili konularda değil Avrupa değerlerinin korunmasına tam riayet noktasında da doğru kararlar alınmasını öncelediği aktarıldı.

Eylülde bir Rus roketiyle fırlatılması planlanıyordu

Rusya'yla yürütülen bir projenin parçası olan Rosalind Franklin'in eylülde bir Rus roketiyle fırlatılması ve 8 ay sonra Rus donanımı kullanılarak Mars'a inmesi planlanıyordu.

Rus uzay ajansı Roscosmos, hafta sonu yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ekonomik yaptırımlarına karşılık olarak Fransız Guyanası'ndaki Avrupa Kourou Uzay Üssü'nden Rus Soyuz roketlerinin fırlatılmasını askıya alacağını ilan etmişti.

DNA'nın yapısını keşfeden bilim insanlarından biri olan İngiliz Rosalind Franklin'in adı verilen uzay aracının fırlatılması için eylül sonu ekim başını kapsayan 10 günlük dar bir zaman sınırı bulunuyor. Bu aralık kaçırılırsa gezegenlerin konumu nedeniyle fırlatmanın 26 ay daha ertelenmesi gerekecek.

Uzay çalışmaları, şu ana kadar Dünya'da yaşanan çatışmaların üzerinde görülüyordu. Soğuk Savaş ve Kırım krizi sırasında Batı ve Rusya uzay iş birliğinden vazgeçmemişti.

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Ukrayna, Rusya, Mars, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya-Ukrayna savaşı, Avrupa'nın Mars gezgininin 2022'de fırlatılmasını engelleyebilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna savaşı, Avrupa'nın Mars gezgininin 2022'de fırlatılmasını engelleyebilir - Son Dakika
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