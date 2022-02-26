Rusya-Ukrayna savaşı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda: Kınamaya 11 evet, 3 çekimser - Son Dakika
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Rusya-Ukrayna savaşı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda: Kınamaya 11 evet, 3 çekimser

26.02.2022 07:04
Rusya-Ukrayna savaşı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda: Kınamaya 11 evet, 3 çekimser

BM Güvenlik Konseyi'nde ABD ve Arnavutluk'un gündeme getirdiği Ukrayna'ya yönelik Rusya harekatının kınanması önerisine 11 ülke evet dedi, Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri çekimser kaldı. Rusya ise kararı veto etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Ukrayna'ya saldıran Rusya'yı kınayan, Rus güçlerinin Ukrayna'dan derhal ve tamamen çekilmesini talep eden kararı oylandı.

RUSYA VETO ETTİ

Rusya Federasyonu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bugün yapılan oylamada, Ukrayna'daki saldırılarını kınayan karar tasarısını veto etti.

3 ÜLKE ÇEKİMSER KALDI

Konseydeki oylamada, karar tasarısına 11 "evet" çıkarken Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri çekimser kaldı. Rusya tasarıya "hayır" diyerek veto yetkisini kullandı.

ABD VE ARNAVUTLUK TARAFINDAN SUNULDU

ABD ve Arnavutluk tarafından Konseye sunulan tasarıda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları kınanıyor ve derhal Ukrayna topraklarından geri çekilmesi talep ediliyordu.

5 ÜLKENİN VETO YETKİSİ

BMGK'nin 5 daimi üyesi (Rusya, Amerika, Fransa, İngiltere ve Çin), onaylamadıkları herhangi bir kararın verilmesini önlemek için veto yetkisine sahip bulunuyor. BMGK'de herhangi bir kararın çıkarılması için 5 daimi üyeden hiçbirinin buna itiraz etmemesi koşuluyla 15 toplam üyeden en az 9'nun onayı gerekiyor.

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