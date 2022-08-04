Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinden tahliye edilen siviller, Pokrovsk şehrinde yer alan tren istasyonundan ülkenin daha güvenli bölgelerine gönderiliyor.
Kaynak: AA
Ukrayna, Donbas, Rusya, Güncel, Son Dakika
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