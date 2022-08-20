8 yaşındaki Yura, Lviv sokaklarında şarkı söyleyerek Ukrayna ordusuna para topluyor

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Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna'nın Lviv kentinde yaşayan 8 yaşındaki erkek çocuğu Yura Napora, sokaklarda şarkı söyleyerek cephedeki Ukraynalı askerler için para toplamaya çalışıyor.

Yaklaşık 6 aydır devam eden Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Ukrayna genelinde sanatçılar, sporcular ve çeşitli mesleklere sahip kişiler farklı yollarla orduya yardım etmeye çalışırken bazı çocuklar da bu sürece dahil olmak istiyor.

Napora da Lviv sokaklarında babasının çaldığı müzikle gün boyu güneşin altında Ukrayna ordusuna destek olmak için şarkı söylüyor.

12 gündür ordu için sokakta şarkı söylüyorum

Napora, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük olduğu için orduya ancak şarkı söyleyerek yardım edebildiğini dile getirdi.

Ukraynalı askerlerin savaşta başarılı olmalarını arzu eden Napora, "Ben Yura, 8 yaşındayım, Lviv'de yaşıyorum. Ordumuz için para topluyorum ki daha hızlı kazansınlar. 12 gün önce Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için şarkı söylemeye başladım." ifadesini kullandı.

Napora, 5 yaşından itibaren şarkı söylediğini ama bunu daha önce sadece evde yaptığını anlatarak Lviv'de faaliyet gösteren "Dudaryk Müzik Okulu'nda şarkı söylemeyi öğrendiğini kaydetti.

Yaklaşık 6 bin dolar topladı

On iki gün boyunca Lviv'in farklı yerlerinde şarkılar söylediğini, insanların da bunu sevdiğini ve para verdiklerini belirten Napora, bugüne kadar yaklaşık 234 bin Ukrayna Grivnası (yaklaşık 6 bin dolar) para topladığını aktardı.

Napora, "Savaş bitene kadar para toplayacağız yani zafere kadar." dedi.

Birkaç gün önce şarkı söylerken bir askerin yanına gelip birkaç dakika boyunca gözyaşlarını tutamadığını ve kendisinin de bundan çok etkilendiğini ifade eden Napora, Lviv bölgesindeki sokaklarda şarkı söylemeye devam edeceğini vurguladı.

Televizyonda izlediği haberden ilham aldı

Yura Napora'nın babası 33 yaşındaki Nazar Napora da sokakta şarkı söyleyerek cephede savaşan askerlere yardım etmek için para toplama fikrinin tamamen çocuğuna ait olduğunun altını çizdi.

Baba Napora, oğlunun televizyonda Ukrayna'nın Çernigiv kentinde bir adamın para toplayarak orduya bağış yaptığı haberini görünce bir benzerini de kendisinin yapmaya karar verdiğini kaydetti.

Nazar Napora, "Uygun imkanlarım ve yeteneğim vardı. Savaş nedeniyle işim bir süredir durdu ve çok boş zamanım oluyor. Böylece bu faaliyetimize gönüllü başladık." ifadesini kullandı.

"Şarkılarla insanlara hala devam eden bir savaşımızın olduğunu hatırlatıyoruz"

Bir çocuk için gün boyunca sıcak havada sokakta şarkı söylemenin kolay olmadığına dikkati çeken Baba Napora, ebeveynleri olarak Yura ile gurur duyduklarına işaret etti.

Baba Napora, kendisinin sanal piyano çaldığını, oğlu Yura'nın da şarkı söylediğini belirterek "Bu şarkılarla insanlara hala devam eden bir savaşımızın olduğunu hatırlatıyoruz." dedi.