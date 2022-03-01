Rusya-Ukrayna savaşı gıda fiyatlarını arttırabilir - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya-Ukrayna savaşı gıda fiyatlarını arttırabilir

01.03.2022 14:30
Rusya-Ukrayna savaşı gıda fiyatlarını arttırabilir

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, Şubat ayında tencere enflasyonunun Ocak ayına göre düştüğünü, ancak Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, bu iki ülkeden hububat ve ay çekirdeği ithal eden Türkiye'yi olumsuz etkilemesinden endişe duyduklarını söyledi.

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, Şubat ayında tencere enflasyonunun Ocak ayına göre düştüğünü, ancak Rusya- Ukrayna Savaşı'nın, bu iki ülkeden hububat ve ay çekirdeği ithal eden Türkiye'yi olumsuz etkilemesinden endişe duyduklarını söyledi.

Başkan Dönmez, yaptığı açıklamada BUYSAD verilerine göre gerçekleşen Şubat ayı tencere enflasyonu rakamlarını paylaşırken, dünyadaki gelişmelerin gıda fiyatlarına yansımalarını değerlendirdi. Ocak ayında 14,9 olan gıda enflasyonunun, Şubat ayında 4,4 olarak gerçekleştiğini belirten Başkan Dönmez, Kasım- Aralık ayında dövizdeki yükselişin Ocak ayında gıda fiyatlarına yansıdığını, ancak Şubat ayı ile birlikte piyasanın nispeten durulduğunu kaydetti. Hazır yemek sanayicileri olarak gıda fiyatlarını yakından takip ettiklerini dile getiren Başkan Dönmez, gıda enflasyonunun 1 Ocaktan bugüne kadar yüzde 18 arttığını bildirdi.

Başkan Dönmez, açıklamasında küresel gelişmelere de değinerek, petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artış ile Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye'yi olumsuz etkilemesinden duydukları endişeyi dile getirdi. Rusya'nın dünyanın önemli petrol ve doğalgaz üreticilerinden biri olduğunu, Ukrayna'nın da doğalgaz sevkiyatında kilit ülke konumuna dikkat çeken Coşkun Dönmez, "Maalesef, petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artışın savaş sebebiyle önümüzdeki süreçte de devam etmesi endişesi yaşıyoruz. Enerji fiyatlarındaki artış, ülke ekonomilerine, dolaylı olarak da enflasyona etki ediyor" dedi.

Coşkun Dönmez, Rusya-Ukrayna savaşının her iki ülkeden hububat, bakliyat ve yağlı tohum ithalatı yapan Türkiye'yi olumsuz etkilemesinin kaçınılmaz olduğunu da söyledi. Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna'dan buğday ve ay çekirdeği ithal ettiğini hatırlatan Dönmez, "Buğday arzında yaşanacak sıkıntı, un ve ekmek fiyatlarını, ay çekirdeği ithalatındaki aksaklık da yağ fiyatlarını etkileyebilir. Gıda enflasyonu zaten sektörümüzün belini büküyor. Şimdi de küresel gelişmelerden kaynaklanan sıkıntılarla karşı karşıyayız. Umarız, tarımsal ürün ithalatında yaşanması muhtemel sıkıntılar, bu ürünler farklı ülkelerden temin edilerek çözülür" diye konuştu.

(İHA)

Rusya-Ukrayna savaşı gıda fiyatlarını arttırabilir
Rusya-Ukrayna savaşı gıda fiyatlarını arttırabilir

YORUMLAR
500
CHP liderinden Erdoğan'a: Savaş var neden 'MGK'yi toplamıyorsun eleştirisi! CHP liderinden Erdoğan'a: Savaş var neden 'MGK'yi toplamıyorsun eleştirisi! Zelenskiy: 'Harkov saldırısı Rusya'nın uyguladığı bir devlet terörüdür' Zelenskiy: 'Harkov saldırısı Rusya'nın uyguladığı bir devlet terörüdür' Harkov'da mahsur kalan 2 Türk öğrenci yardım istedi Harkov'da mahsur kalan 2 Türk öğrenci yardım istedi

Yemek Tarifi, Ukrayna, Rusya, Ocak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya-Ukrayna savaşı gıda fiyatlarını arttırabilir - Son Dakika


Son Dakika
15:10 MHP eleştirmişti! "Mutabakat metninde Atatürk anılmamış" iddialarına DEVA Partisi'nden cevap geldi
15:09 Ukrayna lideri Zelenski, AP'de ayakta alkışlandı: Yanımızda olduğunuzu kanıtlayın
15:07 Ünlü sunucu Metin Uca'dan çarpıcı özel hayat itirafı: Açık ilişki yaşıyorum
15:05 Boşanma aşamasında olduğu kadına dehşeti yaşattı! Sokak ortasında defalarca bıçakladı
14:44 HDP Eş Genel Başkanı Buldan'dan savaş yorumu: NATO ile Rusya arasındaki egemenlik mücadelesi
14:33 Demet Özdemir'in isteğiyle estetik yaptırdığı iddia edilmişti! Oğuzhan Koç, tiye alarak yalanladı
14:19 Evlilik Hakkında Her Şey 21. bölümü bu akşam ekranlarda! Azra, Yıldırım'ın ölümünü atlatamıyor
14:10 Savaşta son durum: Kremlin misket-vakum bombası iddialarına 'yalan' dedi ve Zelenski'yi ordusuna silah bıraktırmaya çağırdı!
14:10 Benzin istasyonunun kamerasına takıldı! Bir türlü birbirini bulamayan adamlar herkesi kahkahaya boğdu
14:07 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Sadık ve Nesrin, kızları hakkındaki gerçeği öğrenebilecekler mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 15:37:43. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna savaşı gıda fiyatlarını arttırabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement