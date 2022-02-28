Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili iki ülkenin heyetlerinin görüşmesi sona erdi - Son Dakika
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Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili iki ülkenin heyetlerinin görüşmesi sona erdi

28.02.2022 20:25
Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili iki ülkenin heyetlerinin görüşmesi sona erdi

Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili iki ülkenin heyetlerinin Belarus sınırındaki görüşmesi sona erdi.

Rusya- Ukrayna savaşı ile ilgili iki ülkenin heyetlerinin Belarus sınırındaki görüşmesi sona erdi.

Rus ve Ukrayna heyetlerinin Belarus'un Ukrayna ile sınırında bulunan Gomel bölgesinde gerçekleştirdiği müzakereler, yaklaşık 5 saat sürdü.

Çatışmaların durması ve ateşkesin sağlanması amacıyla yapılan müzakerelere, zaman zaman ara verilerek devam edildi.

Rusya ve Ukrayna heyetleri, ateşkesin sağlanması için yakın gelecekte ikinci tur müzakerelerin yapılması konusunda anlaştı.

Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, yaptığı açıklamada, gündemdeki bütün maddeleri tek tek ele aldıklarını belirterek, "Ortak pozisyonlarda tahmin edebileceğimiz bazı noktalar bulduk." dedi.

Müzakere sürecinin devam etmesi konusunda mutabakata vardıklarını vurgulayan Medinskiy, "Rusya ve Ukrayna heyetlerinin bir sonraki toplantısı önümüzdeki günlerde Belarus- Polonya sınırında gerçekleşecek." diye konuştu.

Medinskiy, yapılacak diğer görüşme öncesinde her heyetin ülkesinin devlet başkanı ile istişare edeceğini sözlerine ekledi.

Ukrayna heyetini temsilen Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak ise her iki heyetin müzakerelerin ilk turunu gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Ukrayna topraklarında çatışmaların durması ve ateşkesin sağlanması hedefi müzakerelerin ana konusuydu." dedi.

Tarafların, bir dizi konunun ana hatlarını belirlediğini aktaran Podolyak, bu kararların uygulanabilmesi için müzakere taraflarının kendi ülkelerinin başkentlerine gideceğini dile getirdi.

Podolyak, tarafların, yakın gelecekte ikinci tur müzakerelerin yapılması konusunda anlaştığını söyledi.

Belarus Dışişleri Bakanı Vlaimir Makey de Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereleri son derece önemli bulduğunu vurgulayarak, "Heyetlerin kapanış açıklamalarından, temkinli ve iyimserlik uyandıran bazı anlaşmalara varıldığını görebilirsiniz. Bunun Belarus topraklarında gerçekleşmesinden memnunuz çünkü Belarus, tüm krizleri ve sorunları çözmenin yollarını bulmak için her şeyi yapmaya hazır." diye konuştu.

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Ukrayna, Belarus, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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