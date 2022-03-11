'RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI KORONAVİRÜSTE YENİ VARYANT ORTAYA ÇIKARABİLİR' - Son Dakika
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'RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI KORONAVİRÜSTE YENİ VARYANT ORTAYA ÇIKARABİLİR'

11.03.2022 14:21

KAYSERİ Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İnal, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın koronavirüs salgınında yeni varyant ortaya çıkarabileceğini belirterek, "Bu insanların pandemiden etkilenmeleri yüksek oranda görülebilir.

KAYSERİ Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İnal, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın koronavirüs salgınında yeni varyant ortaya çıkarabileceğini belirterek, "Bu insanların pandemiden etkilenmeleri yüksek oranda görülebilir. Burada salgının yüksek şiddetle meydana gelebileceğini ve istemediğimiz yeni varyant çıkabileceğini düşünmekte fayda var" dedi.

ERÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İnal, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın koronavirüs salgınına olumsuz etkilerinin olabileceğini belirterek, "Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş bizim için kötü. Yani savaşlar bu zamana kadar kötü olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Hep görüyor ve üzülüyoruz ama tabi ateş düştüğü yeri yakıyor. Yani savaş olan yerlerde insanların halini görünce daha çok üzülüyorsunuz. Savaşlarda en büyük sorun silahla ölmektense salgın hastalıktan ölmek. Yani orada yaşayan insanlar zamanla hijyen şartlarının bozulması gibi durumlar nedeniyle salgın hastalıklara maruz kalabiliyorlar. Bizim şu andaki şanssızlığımız, Ukrayna ve Rusya savaşıyla beraber pandeminin de olması. Dolayısıyla bu bölgedeki insanların pandemideki her türlü maruziyetlerinin olması söz konusu olabilir" dedi.

'NE KADAR ÇOK BULAŞIRSA O KADAR VARYASYONA ULAŞABİLİR'

Savaş nedeniyle koronavirüste yeni varyantın ortaya çıkabileceğini belirten Dr. İnal, "Bu insanların pandemiden etkilenmeleri yüksek oranda görülebilir. Tabi ki can havliyle o insanların pandemi nedeniyle kendileri koruması beklenemez. Burada salgının yüksek şiddetle meydana gelebileceğini ve istemediğimiz yeni bir varyant çıkabileceğini düşünmekte fayda var. Buna karşılık mümkün mertebe bu insanlara önlem almakta fayda var ama tabi bu önlem ne derece yapılabilir bilemiyoruz. Buradan çıkacak bir salgının komşu ülkelere ve başka bölgelere sıçrayabileceğini düşünüp, tedbir almakta fayda olduğunu düşünüyoruz. Koronavirüs ne kadar çok bulaşırsa o kadar çok varyasyona ulaşabiliyor. Yeni bir varyant çıkabiliyor. Biz bulaşıcılığı ne kadar azaltırsak o kadar varyasyonu engelleyebiliyoruz. Bu koşullar zor bile olsa insanların hijyenik şartlarını sağlamaya özen göstermek gerekiyor. Özellikle savaşın yoğun olduğu bölgelerde sağlık malzemelerinin uygun şartlarda kullanılması gerekiyor" dedi.

'RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI KORONAVİRÜSTE YENİ VARYANT ORTAYA ÇIKARABİLİR'
'RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI KORONAVİRÜSTE YENİ VARYANT ORTAYA ÇIKARABİLİR'
'RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI KORONAVİRÜSTE YENİ VARYANT ORTAYA ÇIKARABİLİR'

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Koronavirüs, Ukrayna, Erciyes, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI KORONAVİRÜSTE YENİ VARYANT ORTAYA ÇIKARABİLİR' - Son Dakika


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