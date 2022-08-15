Ukrayna'da Donbas cephesine yakın Slavyansk şehri Rus güçlerince vuruldu - Son Dakika
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Ukrayna'da Donbas cephesine yakın Slavyansk şehri Rus güçlerince vuruldu

15.08.2022 12:18
Ukrayna'da Donbas cephesine yakın Slavyansk şehri Rus güçlerince vuruldu

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda en yoğun çatışmaların sürdüğü noktalardan biri olan Ukrayna'daki Donbas cephesine yakın Slavyansk şehri, sabah erken saatlerde Rus güçlerince vuruldu.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nda en yoğun çatışmaların sürdüğü noktalardan biri olan Ukrayna'daki Donbas cephesine yakın Slavyansk şehri, sabah erken saatlerde Rus güçlerince vuruldu.

Rusya'nın 24 Şubat'ta savaş açtığı Ukrayna'da, Donetsk bölgesindeki yerleşimlere yönelik hava ve topçu saldırıları sürerken cepheye yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Slavyansk şehrine Rus güçlerince fırlatılan füzeler isabet etti.

Sabah erken saatlerde fırlatılan füzeler Slavyansk'ın çeşitli yerlerine düşerek buradaki okul, müstakil ev ve konutlara hasar verdi.

Şehir merkezinde bir sokaktaki konutların arasındaki yola düşen füzenin açtığı derin çukurun çevresinde görevli polis yetkilisi, bugün düzenlenen saldırıların, son dönemlerin en güçlü saldırılardan olduğunu belirterek şehre yaklaşık haftada bir saldırı düzenlendiğini söyledi.

Belediye görevlilerinin, şehrin 3 ayrı noktasına düşen füzelerin patlaması sonucu hasar gören evlerin ve diğer binaların enkazını kaldırma çalışmaları sürerken uzmanlar, burada hasar tespit raporu oluşturuyor.

Korkunç bir patlama oldu

Şehir merkezinde bir sokaktaki apartmanların önünde sabah erken saatlerde bir füzenin patlaması sonucu hasar gören evde yaşayan yaşlı çift, saldırı anlarını AA muhabirine anlattı.

Patlama nedeniyle elinden hafif yaralanan 82 yaşındaki Raysa Kahanskiy, saldırının saat 04.10 sularında yapıldığını anlattı.

Genelde sabah erken saatlerde kalktığını ifade eden Raysa, "Saat 04.10 ile 04.15 arasında patlama oldu. Ben de o esnada çay hazırlamaya kalkmıştım." dedi.

Saldırı sonucu evinin pencerelerinin kırıldığını ve sıçrayan büyük cam parçasının sağ eline isabet ettiğini aktaran Kahanskiy, "Patlama olunca camlar bana doğru sıçradı. Saçlarıma da cam kırıkları sıçradı. O kadar güçlü bir patlamaydı ki apartman tamamen sarsıldı. Bir cam parçası elime saplandı. Mutfak tamamen dağıldı." diye konuştu.

Kırılan camların yerine pencereleri poşetle kaplayan Raysa'nın eşi Viktor, şiddetli patlama sonucu evinde meydana gelen hasarı kendi imkanlarıyla tamir etmeye çalıştığını söyledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna'da Donbas cephesine yakın Slavyansk şehri Rus güçlerince vuruldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ukrayna'da Donbas cephesine yakın Slavyansk şehri Rus güçlerince vuruldu - Son Dakika
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