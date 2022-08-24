Rusya'nın orkide ihtiyacı Yalova'dan karşılanacak - Son Dakika
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Rusya'nın orkide ihtiyacı Yalova'dan karşılanacak

24.08.2022 12:51
Rusya'nın orkide ihtiyacı Yalova'dan karşılanacak

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Hollanda'nın çiçek ihracatını durdurduğu Rusya, orkide ihtiyacını Türkiye'den karşılayacak.

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Hollanda'nın çiçek ihracatını durdurduğu Rusya, orkide ihtiyacını Türkiye'den karşılayacak.

Savaş nedeniyle Hollanda'nın aldığı karar sonrası Rusya'nın ihtiyaç duyduğu ürünlerde alternatif ülke Türkiye oldu.

Özellikle Türkiye'nin orkide ihracatının yüzde 40'ını yapan Yalova'daki Solo Plant firması, ihracat listesine Rusya'yı da ekledi.

36 bin metrekarelik seralarda yıllık 1 milyon orkide üretimi yaptıklarını belirten işletme sahibi Çağlar Tuğtekin, 2014 yılında Türkiye'nin orkidede dışa bağımlılığını bir nebze olsun azaltma hedefi ile üretime başladıklarını anlattı.

İthalatın yaklaşık yüzde 40'nı keserek Türkiye'ye ciddi oranda döviz kazandırdıklarına vurgu yapan Tuğtekin, "Kendi doku kültürü laboratuvarımızda üretimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Üretimi yaparken tüketicilerimizin ve müşterilerimizin taleplerini göz önünde tutuyor ve üretimimizi de bu yönde planlıyoruz. Türkiye'de doku kültürü ile orkide üretimi yapan ilk ve tek işletme de biziz." ifadelerini kullandı.

Hollanda'nın savaştan dolayı Rusya'ya çiçek ihracatını durdurduğuna dikkati çeken Tuğtekin, şöyle konuştu:

"Üretilen orkideleri sadece iç pazarda satmıyoruz. İhracatını da yapıyoruz. Orta Doğu ülkeleri, Kosova ve Arnavutluk, Kuzey Makedonya'ya buradan çiçek gönderiliyor. Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaştan dolayı Hollanda Rusya'ya çiçek satışını kesti. Bu durumda Rusya yönünü Türkiye pazarına çevirdi. Rusya ile orkide satışı anlamında anlaşma aşamasındayız. Kısa sürede Rusya pazarında Yalova orkidesinin satışını planlıyoruz."

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Kaynak: AA

Hollanda, Türkiye, Yalova, Rusya, Güncel, Son Dakika

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