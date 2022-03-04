Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Mısır'da buğday fiyatlarının yüzde 40 artması bekleniyor - Son Dakika
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Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Mısır'da buğday fiyatlarının yüzde 40 artması bekleniyor

04.03.2022 19:04
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Mısır'da buğday fiyatlarının yüzde 40 artması bekleniyor

Toplam buğday ithalatının yüzde 80'ini Rusya ve Ukrayna'dan tedarik eden Mısır'da, ithalat sıkıntısı nedeniyle buğdaya yüzde 40'a varan zam yapılacağı belirtiliyor.

Toplam buğday ithalatının yüzde 80'ini Rusya ve Ukrayna'dan tedarik eden Mısır'da, ithalat sıkıntısı nedeniyle buğdaya yüzde 40'a varan zam yapılacağı belirtiliyor.

Mısır Tarım Bakanlığının verilerine göre geçen yıl 13,3 milyon ton buğday ithal eden Mısır'ın en büyük tedarikçi 8,96 milyon ton ile Rusya.

Rusya ve Ukrayna arasında çıkan savaş nedeniyle tedarikte yaşanan sıkıntılar sonrası ülkede dün buğday fiyatlarına ton bazlı olarak 1000 cüneyh (yaklaşık 63 dolar) zam geldi.

Söz konusu gerilim nedeniyle Mısır'da buğday fiyatlarına gelen yüzde 7 zam sonrası Bloomberg sitesinde yer alan verilere göre gelecek günlerde, buğday fiyatına yapılan zam oranı yüzde 40'a ulaşacak.

Mısır'da 4 aylık buğday stoku var

Mısır merkezli "Masravi" gazetesinin haberinde, ülkede 4 ay yetecek kadar buğday olduğu ve nisan ayında ülkede buğday hasadının başlayacağı belirtildi.

Haberde, Mısır'ın buğday ithalatında sadece bir ülkeye bağlı olmadığı, depolanan buğdayın bitmesi durumunda buğday ithalatı için alternatif ülkelere bakılacağı kaydedildi.

Ülkede doğal gaz fiyatlarına da yüzde 5,9 zam geldiği belirtilen haberde, Mısır'ın doğal gaz ihraç eden bir ülke olması sebebiyle bu zammın ülkenin lehine olduğu savunuldu.

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Ukrayna, Buğday, Rusya, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Mısır'da buğday fiyatlarının yüzde 40 artması bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Mısır'da buğday fiyatlarının yüzde 40 artması bekleniyor - Son Dakika
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