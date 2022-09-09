İtalya'da bazı işletmeler yüksek faturaları vitrinlerinde protesto etmeye başladı - Son Dakika
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İtalya'da bazı işletmeler yüksek faturaları vitrinlerinde protesto etmeye başladı

09.09.2022 20:18
İtalya'da bazı işletmeler yüksek faturaları vitrinlerinde protesto etmeye başladı

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkisiyle Avrupa'da başlayan enerji krizinden dolayı yüksek faturalara daha fazla dayanamayan İtalya'daki bazı işletmeler dükkanlarında protestolara başladı.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nın etkisiyle Avrupa'da başlayan enerji krizinden dolayı yüksek faturalara daha fazla dayanamayan İtalya'daki bazı işletmeler dükkanlarında protestolara başladı.

Başkent Roma'daki bir kafeterya vitrinine "Fatura geldi" yazısı asarak, geçen yıl ile bu yıl gelen elektrik faturalarını kıyaslayarak, faturalarında 3 kat artış olduğunu müşterilerine gösterdi.

Kafeteryanın sahibi Laura Ramoni, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Faturalar neredeyse 3 kat arttı. Aylık 900 avrolardan 2 bin 600 avrolara çıktı. İki kişiyi işten çıkarmak zorunda kaldık. Işıklardan birini kapattık ama yeterli olmuyor. Hükümetin bir yardım yapması şart. Her gün gelecek ay dükkanımızı kapatma korkusuyla yaşıyoruz. Bu bizim için ikinci bir Kovid-19 gibi bir şey." dedi.

Benzer şekilde bazı dükkanlar da vitrinlerine yüksek faturaları protesto eden yazılarak asarak "Küçük ve orta ölçekli işletmeler de çok fazla enerji tüketiyor. Hükümetten herhangi bir yardım gelmezse çoğu kapatmak zorunda kalacak." açıklamasında bulundu.

Roma'daki bazı işletmelere danışmanlık hizmeti veren Monica Lucarelli de İtalyan basınına verdiği demeçte, "Hükümet tarafından bu zamana kadar dikkate alınmayan ancak acil yardıma ihtiyacı olan çok sayıda işletme var. Örneğin Roma'da 2 biden fazla olan ekmek fırınları. Enerji fiyatlarındaki artıştan dolayı üretim maliyetleri yüzde 30 arttı. Aynı şekilde kuru temizleme dükkanları. Bunların çoğu aile şirketleri ve daha fazla bu yükü taşıyamazlar." dedi.

İtalya'da Confartigianato adlı küçük ve mikro ölçekli işletmelerin bağlı olduğu örgüt, geçtiğimiz günlerde basınla paylaştığı analizde "Yüksek enerji fiyatları, 3 milyon 529 bin çalışanı olan 881 bin 264 küçük ve mikro ölçekli işletmeyi riske atıyor. Bu İtalyan iş sistemindeki istihdamın yüzde 20,6'sına eşit." uyarısında bulunmuştu.

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Kaynak: AA

İtalya, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da bazı işletmeler yüksek faturaları vitrinlerinde protesto etmeye başladı - Son Dakika

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