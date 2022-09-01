Nijerya, Afrika'nın en büyük buğday üreticisi olmak istiyor - Son Dakika
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Nijerya, Afrika'nın en büyük buğday üreticisi olmak istiyor

01.09.2022 17:10
Nijerya, Afrika'nın en büyük buğday üreticisi olmak istiyor

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Afrika'daki buğday fiyatları atarken Nijerya, kıtanın en büyük buğday üreticisi olmak istiyor.

Rusya- Ukrayna Savaşı sonrası Afrika'daki buğday fiyatları atarken Nijerya, kıtanın en büyük buğday üreticisi olmak istiyor.

Nijerya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Mohammad Abubakar, başkent Abuja'da düzenlenen "Kendi Kendine Yeterlilik için Ulusal Buğday Stratejisi" başlıklı toplantıya katıldı.

Abubakar, toplantının açılış konuşmasında, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Afrika'daki buğday fiyatlarının arttığını belirtti.

Nijerya'nın Afrika kıtasının en büyük buğday üreticisi ve ihracatçısı olmak istediğini kaydeden Abubakar, hükümetin buna yönelik çalışmaları başlattığını ifade etti.

Abubakar, buğday endüstrisinin Nijerya hükümeti için ciddi bir endişe kaynağı haline geldiğine işaret ederek, "Artan nüfusumuz ve buğday ürünleri tüketim oranımız göz önüne alındığında, Nijerya'nın ulusal talebi karşılamak için kendi üretimini artırmaktan başka seçeneği yok." dedi.

Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) Başkanı Akinwumi Adesina, daha önce, kıtada gıda krizinin önüne geçebilmek için AfDB'nin 1,5 milyar dolarlık acil gıda eylem planı geliştirdiğini duyurmuştu.

Adesina, AfDB'nin kıtadaki çiftçilere buğday, mısır, pirinç ve soya fasulyesi ekimine yardımcı olacağını belirtmişti.

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Kaynak: AA

Nijerya, Afrika, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya, Afrika'nın en büyük buğday üreticisi olmak istiyor - Son Dakika

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