Rusya-Ukrayna savaşı sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor - Son Dakika

Toplanma merkezi genel görüntüleri

Toplanma merkezine otobüs ile getirilen siviller

Ukrayna'dan gelen siviller

Ukrayna'dan gelen sivillerin geçici konaklama görüntüleri Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, ülkenin Ukrayna sınırındaki Korczowa sınır kapısı yakınlarında bulunan bir market deposuna otobüsler ile getirilerek bir süre burada bekletildikten sonra, gidecekleri yerlere götürüyorlar.