Rusya-Ukrayna savaşı sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor - Son Dakika
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Rusya-Ukrayna savaşı sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

01.03.2022 19:47

Toplanma merkezi genel görüntüleri Toplanma merkezine otobüs ile getirilen siviller Ukrayna'dan gelen siviller Ukrayna'dan gelen sivillerin geçici konaklama görüntüleri Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, ülkenin...

Toplanma merkezi genel görüntüleri

Toplanma merkezine otobüs ile getirilen siviller

Ukrayna'dan gelen siviller

Ukrayna'dan gelen sivillerin geçici konaklama görüntüleri Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, ülkenin Ukrayna sınırındaki Korczowa sınır kapısı yakınlarında bulunan bir market deposuna otobüsler ile getirilerek bir süre burada bekletildikten sonra, gidecekleri yerlere götürüyorlar.

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor
Rusya-Ukrayna savaşı sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor
Rusya-Ukrayna savaşı sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor Müzakerelerden sonuç çıkmayınca Ukraynalılar ülkeyi terk etmeye devam ediyor! Müzakerelerden sonuç çıkmayınca Ukraynalılar ülkeyi terk etmeye devam ediyor!

Ukrayna, Polonya, Market, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya-Ukrayna savaşı sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor - Son Dakika


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