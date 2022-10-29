Rusya'nın şikayetiyle İstanbul'da gözaltına alınan gazeteci Gülsüm Khalilova: Canımızdan çok sevdiğimiz Türkiye'de bu muamele zoruma gitti - Son Dakika
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Rusya'nın şikayetiyle İstanbul'da gözaltına alınan gazeteci Gülsüm Khalilova: Canımızdan çok sevdiğimiz Türkiye'de bu muamele zoruma gitti

29.10.2022 10:06

Rusya-Ukrayna savaşına dair sahadan yaptığı paylaşımlarla adını duyuran gazeteci Gülsüm Khalilova, Rusya'nın şikayeti sonucu İstanbul Havaliman'ında gözaltına alındı. 16 saat boyunca havalimanında tutulduğunu ifade eden Khalilova, "Rusya benim gibi Kırım Türklerini kendi vatandaşı gördüğü için istediği gibi şikayet ediyor. Başka ülkede tutuklansam, öldürülsem bu kadar zoruma gitmezdi. Canımızdan çok sevdiğimiz Türkiye'de bu muamele zoruma gitti" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya olan işgalinde yaşanan son durumları aktarmak için kamera karşısına geçerek paylaştığı videolarla gündeme gelen yaşayan gazeteci Gülsüm Khalilova'nın, Hırvatistan'ın başkenti Zagrep'ten İstanbul'a girişte havalimanında gözaltına alındığı öne sürüldü.

"YETKİLİLERİN ARAYA GİRMESİYLE SORUN ÇÖZÜLDÜ"

Dün akşam yaşananlar hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yapan genç gazeteci, havaalanında 16 saat tutulduğunu söyledi. Küresel Gazeteciler Konseyi'nin Medya Çalıştayına ve Ödül Töreni'ne katılmak için davet üzerine İstanbul'a geldiğini belirten Khalilova, "Havalimanında Rusya'nın şikayeti veya başvurusu üzerine 16 saat tutuldum. Rusya Kırım'ı işgal ettiği ve benim gibi Kırım Türklerini de kendi vatandaşı gördüğü için istediği gibi şikayet ediyor. Daha sonra yetkililerin ve ilgili mercilerin devreye girmesi ile sorun çözüldü. Başta Liderimiz Mustafa Kırımoğluna ve Türkiye ve Ukrayna Dışişleri yetkililerine, ilgili kurumlara teşekkür ediyorum.

"TÜRKİYE'DE BU MUAMELE ZORUMA GİTTİ"

Türkiye Kırım'ın işgalini tanımıyor, ama 16 saat burada bekletilmem, bazı yetkililerin Rusya'nın bu asılsız şikâyeti ciddiye almaları beni çok üzdü. Başka ülkede Rusya'nın şikayeti ile tutuklansam, hatta öldürülsem bu kadar zoruma gitmezdim ama canımızdan çok sevdiğimiz Türkiye'de az da olsa böyle muamele açıkçası zoruma gitti.Bilginize arz etmek istedim.

Rusya işgalci ülke olarak işgalci politikasını kabul etmeyen başta Kırım Türkleri olmak üzere kendi vatandaşlarına bile baskılar yapıp INTERPOL'e veriyor. Türk Polisinin bürokratik ve bazı prosedürü uygulamak zorunda kaldığını biliyorum ama herkes benim gibi şanslı olmayabilir. O yüzden Rusya gibi suçlu ve hukuk dışı davranan ülkeler İnterpol sistemimde çıkartılmalıve onların yazdığı yazılar/ithamları daha tefsilatlı irdelenmeli diye düşünüyorum."

GÜLSÜM KHALİLOVA KİMDİR?

Kırım Tatarlarından olan Gülsüm Khalilova, Kiev'de yaşıyor. Konuğu olduğu bir programda ailesi hakkında bilgi veren Khalilova, anne ve babasının Özbekistan'da yaşadığını söylemişti. 7 yıldır Rus işgali altındaki anavatanı Kırım ile ilgili yayınlanan yapan Gülsüm Khalilova bir süre ATR kanalı muhabiri olarak görev aldı. ATR'nin kapanması sonrasında tüm yayınlarını kendi hesabı üzerinden gerçekleştirmeye başlayan Gülsüm Khalilova, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik haberleriyle gündeme geldi.

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Gülsüm Khalilova, Rusya, Kırım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'nın şikayetiyle İstanbul'da gözaltına alınan gazeteci Gülsüm Khalilova: Canımızdan çok sevdiğimiz Türkiye'de bu muamele zoruma gitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'nın şikayetiyle İstanbul'da gözaltına alınan gazeteci Gülsüm Khalilova: Canımızdan çok sevdiğimiz Türkiye'de bu muamele zoruma gitti - Son Dakika
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