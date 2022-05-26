Rusya-Ukrayna savaşında 238 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Rusya-Ukrayna savaşında 238 çocuk hayatını kaybetti

26.05.2022 00:58
Rusya-Ukrayna savaşında 238 çocuk hayatını kaybetti

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 238 çocuğun yaşamını yitirdiği açıklandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 238 çocuğun yaşamını yitirdiği açıklandı.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor. Ukrayna Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "26 Mayıs sabahı itibarıyla Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'daki saldırılarından 671 çocuk etkilendi. Resmi verilere göre 238 çocuk hayatını kaybetti, 433 çocuk yaralandı" ifadeleri kullanıldı.

Rakamların son veriler olmadığı, geçici olarak işgal edilen ve kurtarılan bölgelerdeki çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Savaştan en çok onlar etkilendi

Savaş mağduru çocukların bulunduğu bölgeleri de açıklayan Başsavcılık, Donetsk bölgesinde 149, Kiev bölgesinde 116, Harkov bölgesinde 104, Çernihiv bölgesinde 68, Luhansk bölgesinde 50, Herson bölgesinde 49, Mikolayiv bölgesinde 45, Zaporijya bölgesinde 28, Sumi bölgesinde 17, Jitomir bölgesinde 15 ve başkent Kiev'de 16 çocuğun zarar gördüğünü bildirdi.

Eğitim kurumları hasar aldı

Ukrayna'daki birçok kentin bombalanması sonucu askeri noktaların yanı sıra çok sayıda kamu binası da zarar gördü. Hasar gören bin 848 eğitim kurumundan 173'ü tamamen yıkıldı. - KİEV

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Kaynak: İHA

Ukrayna, Savaş, Rusya, Kiev, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rusya-Ukrayna savaşında 238 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


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