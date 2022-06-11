Ayrıca 4 Haziran tarihinde, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna Ordusu'nda gönüllü olarak görev alan Hollanda , Almanya , Fransa ve Avustralyalı 4 yabancı askerin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Çekya gönüllü olarak Ukrayna Ordusu'na katılan Çekyalı 1 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Olay, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky tarafından doğrulanırken, Ukrayna'da ilk defa Çekyalı 1 askerin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Rusya-Ukrayna savaşında Çekyalı gönüllü asker öldü - Son Dakika

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