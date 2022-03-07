Rusya, Ukrayna savaşının durması için 4 yeni şartını masaya koydu - Son Dakika

Rusya- Ukrayna savaşında 12. güne girilirken Moskova cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada savaşın durdurulması için 4 şart masaya konuldu.
Reuters'ın haberine göre; Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Ukrayna'daki savaşa son verilmesi için Rusya'nın şartlarını yineledi. Peskov, "Bu şartlar yerine getirilirse Rusya'nın askeri harekatı anında duracak" ifadelerini kullandı.
Bu şartlar şu şekilde sıralandı;
Peskov, bu şartların yerine getirilmesi halinde askeri harekata anında son vereceklerini Kiev hükümetine de ilettiklerini söyledi. Ukrayna'nın bu koşullardan haberdar olduğunu söyleyen Peskov, "Onlara, tüm bunlara anında son verilebileceği söylendi" dedi.
Kremlin sözcüsü, Rusya'nın Ukrayna'da daha fazla toprak iddiasında olmadığını da vurgulayarak, "Yaptığımız şey, Ukrayna'nın silahtan arındırılmasını tamamlamak. Bunu tamamlayacağız. Ama asıl mesele, Ukrayna'nın askeri eylemlerine son vermesi. Askeri eylemlerine son vermeliler ve o zaman kimse ateş etmeyecek" diye konuştu.
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