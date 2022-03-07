Rusya, Ukrayna savaşının durması için 4 yeni şartını masaya koydu - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna savaşının durması için 4 yeni şartını masaya koydu

07.03.2022 18:59
Rusya, Ukrayna savaşının durması için 4 yeni şartını masaya koydu

Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri devam ederken Moskova savaşın durması için yeni şartlarını açıkladı. Bu şartlar; anayasanın tarafsızlığı belirtecek şekilde değiştirilmesi, Kırım'ın Rus toprağı olarak tanınması, Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerinin bağımsız devletler olarak tanınması, Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve askerden arındırılması olarak sıralandı.

Rusya- Ukrayna savaşında 12. güne girilirken Moskova cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada savaşın durdurulması için 4 şart masaya konuldu.

ŞARTLARINI YİNELEDİLER

Reuters'ın haberine göre; Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Ukrayna'daki savaşa son verilmesi için Rusya'nın şartlarını yineledi. Peskov, "Bu şartlar yerine getirilirse Rusya'nın askeri harekatı anında duracak" ifadelerini kullandı.

Bu şartlar şu şekilde sıralandı;

  • Anayasanın tarafsızlığı belirtecek şekilde değiştirilmesi
  • İlhak edilen Kırım'ın Rus toprağı olarak tanınması
  • Donetsk ve Luhansk sözde cumhuriyetlerinin bağımsız devletler olarak tanınması
  • Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve askerden arındırılması

"ŞARTLAR KABUL EDİLİRSE HAREKATA ANINDA SON VERECEĞİZ"

Peskov, bu şartların yerine getirilmesi halinde askeri harekata anında son vereceklerini Kiev hükümetine de ilettiklerini söyledi. Ukrayna'nın bu koşullardan haberdar olduğunu söyleyen Peskov, "Onlara, tüm bunlara anında son verilebileceği söylendi" dedi.

"DAHA FAZLA TOPRAK TALEBİMİZ YOK"

Kremlin sözcüsü, Rusya'nın Ukrayna'da daha fazla toprak iddiasında olmadığını da vurgulayarak, "Yaptığımız şey, Ukrayna'nın silahtan arındırılmasını tamamlamak. Bunu tamamlayacağız. Ama asıl mesele, Ukrayna'nın askeri eylemlerine son vermesi. Askeri eylemlerine son vermeliler ve o zaman kimse ateş etmeyecek" diye konuştu.

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