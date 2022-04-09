Rusya-Ukrayna savaşının etkileri Fas ekonomisini zorluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya-Ukrayna savaşının etkileri Fas ekonomisini zorluyor

09.04.2022 14:19
Rusya-Ukrayna savaşının etkileri Fas ekonomisini zorluyor

Fas Başbakanı Aziz Ahnuş, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ülkesinin ekonomik açıdan zor koşullardan geçtiğini belirtti.

Fas Başbakanı Aziz Ahnuş, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle ülkesinin ekonomik açıdan zor koşullardan geçtiğini belirtti.

Ahnuş liderliğindeki Milli Bağımsızlar Partisi (RNI) ile koalisyon hükümetinin diğer ortakları Asalet ve Çağdaşlık Partisi ile İstiklal Partisi yöneticileri başkent Rabat'ta ortak basın toplantısı düzenledi.

Ekonomideki zorluklardan söz eden Başbakan Ahnuş, "Zor zamanlarda yaşıyoruz. Avrupa'da büyük bir savaş var. Bu savaşın ülkemiz ve dünyanın geri kalanına çok ciddi ekonomik yansımaları var. Dolayısıyla Fas Ukrayna savaşı nedeniyle zor ekonomik koşullarla karşı karşıyadır." dedi.

Enerji ile özellikle tahıl ürünleri olmak üzere gıda maddelerinin temininde karmaşık bir süreçten geçildiğine ve fiyat artışlarına dikkati çeken Ahnuş, "Küresel krize ve etkilerine rağmen söz konusu ürünler yeterince var ve bizim bu ürünlerin tedariki konusunda yeterli düzenlememiz mevcuttur. Ayrıca kuraklığın yaşandığı bir süreçte bile piyasamız güvenlidir ve gıda ürünleri yeterlidir." ifadelerini kullandı.

Asalet ve Çağdaşlık Partisi Genel Sekreteri Abdullatif Vehbi de krizin devlet bütçesi üzerinde büyük bir mali yük oluşturduğunu belirterek, " Hükümet, uluslararası krizin yansımalarını ve Faslılar üzerindeki etkisini azaltmak için çalışıyor." dedi.

İstiklal Partisi Genel Sekreteri Nizar Bereket ise hükümetin dış faktörler ve Ukrayna'daki savaşın uluslararası pazara yansımalarının farkında olduğunu söyledi. Bereket, bu krizin bir sonucu olarak düşük ve orta gelirli vatandaşın olumsuz etkilendiğini kaydetti.

Fas'ta 8 Eylül 2021'de yapılan genel seçimleri, 102 milletvekilli çıkaran RNI birinci sırada tamamlamıştı. Asalet ve Çağdaşlık Partisi 86 milletvekiliyle ikinci, İstiklal Partisi ise 81 sandalyeyle üçüncü sırada yer almıştı.

Ülkede 2011'den beri iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) ise 395 sandalyeli Meclise sadece 13 milletvekili gönderebilmiş ve muhalefet saflarına geri dönmüştü.

Fas Kralı 6. Muhammed, 7 Ekim'de RNI lideri Aziz Ahnuş başbakanlığında kurulan yeni hükümeti onaylamıştı.

YORUMLAR
500
Rusya-Ukrayna savaşı için Türkiye: Dışişleri bakanları düzeyinde görüşme olabilir Rusya-Ukrayna savaşı için Türkiye: Dışişleri bakanları düzeyinde görüşme olabilir Rusya, Ukrayna'ya karşı savaşı nedeniyle BM İnsan Hakları Konseyinden çıkarıldı Rusya, Ukrayna'ya karşı savaşı nedeniyle BM İnsan Hakları Konseyinden çıkarıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya-Ukrayna savaşının etkileri Fas ekonomisini zorluyor - Son Dakika


Son Dakika
14:32 Trafik kazası değil, cinayet çıktı: Hırsızlar kendilerini engellemeye çalışan bekçiyi arabalarıyla ezmiş
14:29 Karabük'te heyelan yolu ikiye bölünce, 2 ev zarar gördü
14:27 Fenerbahçe Divan seçiminde panik anları: Bir üye fenalaşınca Ali Koç yanına koştu
14:25 Edirne'de Bulgar turistler, pazarda adım atacak yer bırakmadı: Yine ne buldularsa aldılar
14:22 Bu hikaye yarım kalmayacak: Ünlü çift, 18 yıl sonra bir kez daha nişanlandı
14:19 Aslı Enver çok mutlu: Sevgilisi ve müstakbel kayınvalidesiyle yemek yedi
14:05 Amerikan gazetesi yazdı: Ruslar akın akın Türkiye'ye geliyor, aynı anda 4 daire satın alıyor! Amaçları vatandaş olmak
13:54 İBB'deki Cumhur İttifakı, öğrenci akbilindeki zammın geri çekilmesi için teklif sunacak
13:50 Kılıçdaroğlu, Macaristan'da 6'lı muhalefeti yenen Orban'ın zaferini yorumladı: Tek benzerlik 6 rakamı
13:19 Zaman ikisine de yaramamış: Sneijder ve Kairus bildiğiniz gibi değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 14:41:49. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna savaşının etkileri Fas ekonomisini zorluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement